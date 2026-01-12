Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Готівковий курс:

USD

43,47

43,30

EUR

50,80

50,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гетманцев окреслив строки доопрацювання законопроєкту про легалізацію криптовалюти

біткоїн
Закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію доходів від криптовалюти в Україні, Верховна Рада планує ухвалити вже у 2026 році / Depositphotos

У Верховній Раді працюють над підготовкою законопроєкту про регулювання ринку віртуальних активів до другого читання.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Легалізація ринку криптоактивів – складний процес. Зараз робоча група готує відповідний законопроект до другого читання", - наголосив нардеп. 

За його словами, документ планують передати на друге читання у парламент вже через 1-1,5 місяця.

Гетманцев також закликав експертів та представників крипторинку долучитися до обговорення.

«Запрошую долучатися до роботи робочої групи у нашому комітеті, аби уникнути помилок у регулюванні цієї складної правової матерії», — підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №102325-д про легалізацію та оподаткування криптовалюти в Україні. Наразі він готується до другого читання та ухвалення в цілому.

При цьому в ухваленому Верховною Радою документі досі не визначено, хто буде регулятором ринку криптоактивів: Національний банк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як оподатковуватимуться криптоактиви

Законопроєкт №102325-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" визначає особливості оподаткування операцій з віртуальними активами.

Так, оподаткуванням податком на прибуток (для юросіб) та ПДФО (для фізосіб) підлягає прибуток від операцій з віртуальними активами:

  • ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5% оподатковується прибуток від  операцій з віртуальними активами, який визначається як різниця між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальних активів протягом року; 
  • отриманий збиток зменшує прибуток від операцій з віртуальними активами наступних періодів до їх погашення.

Не оподатковуються:

  • доходи від операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи; 
  • річний дохід від продажу / відчуження віртуальних активів до однієї мінімальної заробітної плати;
  • вартість віртуальних активів, отриманих внаслідок їх емісії (створення), або безоплатного отримання, або отримані платником податків виключно в обмін на його персональні дані.

Документом передбачено, що фізична особа має вести окремий облік операцій з віртуальними активами та самостійно декларувати доходи та сплачувати податки.

Що в законопроєкті

У законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів – їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування – наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

Додамо, що через відсутність регулювання ринку криптовалют Україна зазнала значних економічних втрат, а саме: 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярди доларів податкових надходжень. 

Раніше Delo.ua розбиралось в суті законопроєкту, а також питало у експертів про перспективи ринку криптоактивів в Україні.

Автор:
Світлана Манько