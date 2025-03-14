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Гетманцев отчитался о детенизации рынка интернет-услуг: провайдеры платят вдвое больше налогов
Работа с отраслью фиксированного интернета является примером успешной системной детенизации, которую государство должно довести до конца, несмотря на сопротивление теневиков и их лоббистов. Более половины компаний интернет-провайдеров увеличили уплату налогов за IV квартал 2024 года более чем на 50% по сравнению с ІІІ кварталом 2024 года, отдельные компании – в 3-4 раза.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Он привел цифры, демонстрирующие положительные изменения на рынке провайдеров в 2024 году.
Так, компаниями, предоставляющими услуги интернета, было уплачено в бюджет и Пенсионный фонд 1,1 млрд грн, что на 465 млн грн или 73% больше чем в 2023 году.
Из них наибольшие суммы были уплачены по:
- единому налогу – 519.3 млн грн;
- единому социальному взносу – 403.1 млн грн;
- налога с доходов физических лиц – 378.8 млн.грн;
- налога на добавленную стоимость – 172 млн грн.
Растут заработные платы
По словам Гетманцева, благодаря совместным мероприятиям Минфина и Государственной налоговой службы во ІІ половине 2024 года произошли положительные сдвиги по детенизации на многострадальном рынке провайдеров, в частности, легализации наемного труда и заработных плат.
Так, у 11 интернет провайдеров средние заработные платы выросли в 4 квартале более чем вдвое (сеть «O» с 15 до 39 тыс. грн, сеть «L» с 14 тыс. до 31 тыс. грн), еще в 12 компаниях, они выросли более чем в полтора раза.
Также у большей части провайдеров выросло количество наемных работников, практически у всех – уплата налогов в бюджет и Пенсионный фонд.
Кроме того, уровень налоговой нагрузки по компаниям, работающим на общей системе налогообложения (вместе с взносами в пенсионный фонд), вырос с 16.4% в 3 квартале до 22.3% в 4 квартале и по физическим лицам предпринимателям с 6.2% до 7.6%
Последствия лишения интернет-провайдеров упрощенной системы налогообложения
В августе Гетманцев заявил, что интернет-провайдерам следует прекратить дробление бизнеса на физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это дробление приводит к значительным потерям для государственного бюджета из-за недополучения налогов и единого социального взноса.
Ранее ряд организаций призвали власти сохранить упрощенную систему налогообложения для поставщиков услуг доступа в интернет.
Они настаивают на том, что позиция Государственной налоговой службы, которая подчеркивает на отсутствии у малого бизнеса с 1 октября права применять упрощенную систему налогообложения, вызванную ошибочной трактовкой услуги доступа к интернету как услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации электронных коммуникационных сетей.
Уже в октябре сотни операторов электронных коммуникаций, предоставлявших услуги доступа в интернет в Украине, прекратили работу после запрета работать на упрощенной форме налогообложения.
Приблизительно 130 интернет-провайдеров уже обжалуют или планируют обжаловать в административных судах решение налоговой о лишении их права находиться на упрощенной системе налогообложения. Ведь законодательство не содержит прямого запрета на предоставление интернет-услуг быть плательщиками единого налога.