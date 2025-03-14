Гетманцев відзвітував про детінізацію ринку інтернет-послуг: провайдери сплачують вдвічі більше податків

Робота з галуззю фіксованого інтернету є прикладом успішної системної детінізації, яку держава має довести до кінця попри супротив тіньовиків і їх лобістів. Більше половини компаній інтернет-провайдерів збільшили сплату податків за IV квартал 2024 більш ніж на 50% у порівнянні з ІІІ кварталом 2024, окремі компанії – у 3-4 рази.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він навів цифри, які демонструють позитивні зміни на ринку провайдерів у 2024 році.

Так, компаніями, що надають послуги інтернету було сплачено до бюджету та Пенсійного фонду 1,1 млрд грн, що на 465 млн грн або 73% більше ніж у 2023 році.

З них найбільші суми було сплачено по:

єдиному податку - 519.3 млн грн;

єдиному соціальному внеску - 403.1 млн грн;

податку з доходів фізичних осіб - 378.8 млн.грн;

податку на додану вартість - 172 млн грн.

Зростають заробітні плати

За словами Гетманцева, завдяки спільним заходам Мінфіну та Державної податкової служби у ІІ половині 2024 року відбулись позитивні зрушення щодо детінізації на багатостраждальному ринку провайдерів, зокрема легалізації найманої праці та заробітних плат.

Так, у 11 інтернет провайдерів середні заробітні плати зросли у 4 кварталі більш ніж вдвічі (мережа «O» з 15 до 39 тис грн, мережа «L» з 14 тис до 31 тис грн), ще у 12 компаніях, вони зросли більш ніж у півтори рази.

Також у більшої частини провайдерів зросла кількість найманих працівників, практично у всіх – сплата податків до бюджету та Пенсійного фонду.

Крім того, рівень податкового навантаження по компаніях, які працюють на загальній системі оподаткування (разом із внесками до пенсійного фонду), зріс з 16.4% у 3 кварталі до 22.3% у 4 кварталі, та по фізичних особах підприємцях з 6.2% до 7.6%

Наслідки позбавлення інтернет-провайдерів спрощеної системи оподаткування

У серпні Гетманцев заявив, що інтернет-провайдерам слід припинити дроблення бізнесу на фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це дроблення призводить до значних втрат для державного бюджету через недоотримання податків і єдиного соціального внеску.

Раніше низка організацій закликала владу зберегти спрощену систему оподаткування для постачальників послуг доступу до інтернету.

Вони наполягають на тому, що позиція Державної податкової служби, яка наголошує на відсутності у малого бізнесу з 1 жовтня права застосовувати спрощену систему оподаткування, викликана помилковим трактуванням послуги доступу до інтернету як послуги з технічного обслуговування та експлуатації електронних комунікаційних мереж.

Вже у жовтні сотні операторів електронних комунікацій, якінадавали послуги доступу до інтернету в Україні, припинили роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.

Приблизно 130 інтернет-провайдерів вже оскаржують або планують оскаржувати в адміністративних судах рішення податкової про позбавлення їх права перебувати на спрощеній системі оподаткування. Адже законодавство не містить прямої заборони надавачам інтернет-послуг бути платниками єдиного податку.