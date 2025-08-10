- Категория
Глава БЭБ Цивинский объявил о создании дисциплинарной и аттестационной комиссий для формирования новой команды
Новоназначенный председатель Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский сообщил, что при ведомстве будет создана дисциплинарная и аттестационная комиссии, а также комиссия по отбору кадров.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Суспільне".
Эти органы призваны обеспечить формирование обновленной, крепкой и добропорядочной профессиональной команды, являющейся одной из ключевых задач БЭБ.
Цивинский подчеркнул, что этот процесс занимает большое время и ресурсы, но без построения слаженной команды Бюро не сможет эффективно выполнять возложенные на него задачи и оправдать ожидания общества, партнеров и правительства в долгосрочной перспективе.
Относительно аудита сотрудников глава БЭБ отметил, что проверка уже началась и охватит практически всех работников ведомства. Под аудитом он подразумевает детальное изучение процессов, порядков и механизмов внутреннего взаимодействия в Бюро.
Напомним, Кабинет Министров на заседании 6 августа назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.
Ранее Цивинский, победивший в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины, успешно прошел полиграф, Служба безопасности Украины передала Кабинету министров результаты проверки.