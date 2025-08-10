- Категорія
Голова БЕБ Цивінський оголосив про створення дисциплінарної та атестаційної комісій для формування нової команди
Новопризначений голова Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський повідомив, що при відомстві буде створено дисциплінарну та атестаційну комісії, а також комісію з добору кадрів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".
Ці органи покликані забезпечити формування оновленої, міцної та доброчесної професійної команди, що є одним із ключових завдань БЕБ.
Цивінський підкреслив, що цей процес забирає значний час і ресурси, але без побудови злагодженої команди Бюро не зможе ефективно виконувати покладені на нього завдання та виправдати очікування суспільства, партнерів і уряду в довгостроковій перспективі.
Щодо аудиту співробітників, очільник БЕБ зазначив, що перевірка вже розпочалась і охопить практично всіх працівників відомства. Під аудитом він розуміє детальне вивчення процесів, порядків і механізмів внутрішньої взаємодії у Бюро.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 6 серпня призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.
Раніше Цивінський, який переміг у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки України, успішно пройшов поліграф, а Служба безпеки України передала Кабінету міністрів результати перевірки.