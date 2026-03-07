Запланована подія 2

Глава МЭА назвал зависимость от российского газа исторической ошибкой Европы

газ
Цены на газ в Европе подскочили на 75% / Depositphotos

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предостерег европейские страны от возобновления энергетической зависимости от России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Во время встречи с руководством Европейской комиссии он подчеркнул, что надеяться на российские поставки топлива сейчас политически и экономически неправильный шаг.

По словам главы МЭА, предварительная чрезмерная концентрация импорта из одной страны уже стала одной из самых больших стратегических просчетов континента в прошлом.

"Одна из исторических ошибок Европы была чрезмерная зависимость ее источников энергии от одной страны - России", - сказал Фатих Бироль.

Поиск решений в ЕС

Сейчас Европейский Союз сталкивается с серьезным давлением со стороны промышленного сектора и национальных правительств из-за стремительного роста стоимости энергоносителей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала подготовить перечень мер по стабилизации рынка, которые лидеры государств обсудят на саммите в конце марта.

Среди возможных инструментов рассматривают снижение налогов и тарифов, а также разрешение на использование государственной помощи для поддержки наиболее энергоемких предприятий.

Ситуация усугубляется из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что провоцирует значительные колебания мировых цен на нефть и газ.

Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что влияние военных атак США и Израиля на Иран может вновь открыть дебаты в Европейском Союзе по поводу запрета импорта российского природного газа .

"ЕС очень четко дал понять, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными. Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, я считаю, что дискуссия возобновится", - сказал он на конференции в Осло.

Энергетический кризис в ЕС

Напомним,   цены на газ в Европе   на этой неделе подскочили на 75%, достигнув многолетнего максимума. Рост происходит из-за того, что запасы в хранилищах необычно низки, а региону нужно летом импортировать значительные объемы сжиженного газа, чтобы пополнить их перед следующей зимой.

Кроме того, 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа.   на крупнейшем в мире экспортном предприятии. Энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками.

Автор:
Татьяна Бессараб