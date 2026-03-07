- Категория
Глава МЭА назвал зависимость от российского газа исторической ошибкой Европы
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предостерег европейские страны от возобновления энергетической зависимости от России.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.
Во время встречи с руководством Европейской комиссии он подчеркнул, что надеяться на российские поставки топлива сейчас политически и экономически неправильный шаг.
По словам главы МЭА, предварительная чрезмерная концентрация импорта из одной страны уже стала одной из самых больших стратегических просчетов континента в прошлом.
"Одна из исторических ошибок Европы была чрезмерная зависимость ее источников энергии от одной страны - России", - сказал Фатих Бироль.
Поиск решений в ЕС
Сейчас Европейский Союз сталкивается с серьезным давлением со стороны промышленного сектора и национальных правительств из-за стремительного роста стоимости энергоносителей.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала подготовить перечень мер по стабилизации рынка, которые лидеры государств обсудят на саммите в конце марта.
Среди возможных инструментов рассматривают снижение налогов и тарифов, а также разрешение на использование государственной помощи для поддержки наиболее энергоемких предприятий.
Ситуация усугубляется из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что провоцирует значительные колебания мировых цен на нефть и газ.
Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что влияние военных атак США и Израиля на Иран может вновь открыть дебаты в Европейском Союзе по поводу запрета импорта российского природного газа .
"ЕС очень четко дал понять, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными. Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, я считаю, что дискуссия возобновится", - сказал он на конференции в Осло.
Энергетический кризис в ЕС
Напомним, цены на газ в Европе на этой неделе подскочили на 75%, достигнув многолетнего максимума. Рост происходит из-за того, что запасы в хранилищах необычно низки, а региону нужно летом импортировать значительные объемы сжиженного газа, чтобы пополнить их перед следующей зимой.
Кроме того, 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа. на крупнейшем в мире экспортном предприятии. Энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками.