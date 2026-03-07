Запланована подія 2

Голова МЕА назвав залежність від російського газу історичною помилкою Європи

газ
Ціни на газ у європі підскочили на 75% / Depositphotos

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль застеріг європейські країни від відновлення енергетичної залежності від Росії. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі з керівництвом Європейської комісії він наголосив, що сподіватися на російські поставки палива зараз є політично та економічно неправильним кроком.

За словами очільника МЕА, попередня надмірна концентрація імпорту з однієї країни вже стала однією з найбільших стратегічних прорахунків континенту в минулому.

"Однією з історичних помилок Європи була надмірна залежність її джерел енергії від однієї країни – Росії", – сказав Фатіх Біроль.

Пошук рішень в ЄС

Зараз Європейський Союз стикається з серйозним тиском з боку промислового сектору та національних урядів через стрімке зростання вартості енергоносіїв.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла підготувати перелік заходів для стабілізації ринку, які лідери держав обговорять на саміті наприкінці березня.

Серед ймовірних інструментів розглядають зниження податків і тарифів, а також дозвіл на використання державної допомоги для підтримки найбільш енергоємних підприємств.

Ситуація ускладнюється через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, що провокує значні коливання світових цін на нафту та газ. 

Раніше міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд заявив, що плив ввійськових атак США та Ізраїлю на Іран може знову відкрити дебати в Європейському Союзі щодо заборони імпорту російського природного газу.

"ЄС дуже чітко дав зрозуміти, що хоче звільнитися від російської нафти та газу, але події останніх трьох-чотирьох днів також були складними. З огляду на геополітичну ситуацію, яку ми спостерігаємо зараз, я вважаю, що дискусія відновиться", - сказав він на конференції в Осло.

Енергетична криза в ЄС

Нагадаємо, ціни на газ у Європі цього тижня підскочили на 75%, досягнувши багаторічного максимуму. Зростання відбувається через те, що запаси в сховищах є незвично низькими, а регіону потрібно влітку імпортувати значні обсяги скрапленого газу, щоб поповнити їх перед наступною зимою.

Крім того, 2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві. Енергетичний об'єкт, що належить газовому гіганту Qatar Energy, був атакований у понеділок двома іранськими безпілотниками. 

Автор:
Тетяна Бесараб