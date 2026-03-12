Запланована подія 2

Глава НБУ предупредил о рисках для украинской экономики от войны на Ближнем Востоке

Глава НБУ Андрей Пышный
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: facebook.com/pyshnyy

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что война США против Ирана может усилить давление на разрушенную войной украинскую экономику и одновременно усилить позиции России из-за роста цен на нефть.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Риски для экономики

"Рост цен на нефть создает дополнительные финансовые возможности для Владимира Путина и обеспечивает дополнительные ресурсы для его военной машины", - подчеркнул Пышный.

По его словам, инфляция в Украине, выросшая в феврале больше, чем ожидалось, до 7,6% в годовом исчислении, может еще повыситься на фоне кризиса.

Кроме того, Пышный считает, что если конфликт будет продолжаться долго и останется интенсивным, это может повлиять на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны.

Финансирование Украины

Несмотря на вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по кредиту от Европейского Союза на 90 млрд евро, глава НБУ заявил, что Украина ожидает финансирование от ЕС в "первые недели" апреля.

Если его не будет, то Пышный сообщил, что у Украины есть резервный план, который включает меры монетарной политики и расходы по долгу, хотя он и признает, что трудно заменить финансирование в таком масштабе.

"Я не хочу создавать панику, но, конечно, если предположить, что Украина по какой-то причине не получит доступа к этому займу, тогда есть два основных источника для финансирования этого пробела: рынок внутреннего долга и монетизация бюджетных потребностей", - уточнил глава НБУ.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз готов направить Украине кредит в виде двусторонних ссуд, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать предоставление обещанных €90 млрд.

Автор:
Светлана Манько