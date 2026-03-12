Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Голова НБУ попередив про ризики для української економіки від війни на Близькому Сході

Голова НБУ Андрій Пишний
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy

Глава Національного банку України Андрій Пишний заявив, що війна США проти Ірану може посилити тиск на зруйновану війною українську економіку та одночасно посилити позиції Росії через зростання цін на нафту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Ризики для економіки

"Зростання цін на нафту створює додаткові фінансові можливості для Володимира Путіна та забезпечує додаткові ресурси для його військової машини", — наголосив Пишний.

За його словами, інфляція в Україні, яка у лютому зросла більше, ніж очікувалося, до 7,6% у річному вирахуванні, може ще підвищитися на тлі кризи.

Крім того, Пишний вважає, що якщо конфлікт триватиме довго і залишиться інтенсивним, це може вплинути на доступ України до боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони. 

Фінансування України

Незважаючи на вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо кредиту від Європейського Союзу на 90 млрд євро, очільник НБУ, заявив, що Україна очікує фінансування від ЄС у "перші тижні" квітня.  

Якщо його не буде, то Пишний повідомив, що в України є резервний план, який включає заходи монетарної політики та витрати на борг, хоча він і визнає, що важко замінити фінансування в такому масштабі.

"Я не хочу створювати паніку, але, звичайно, — якщо припустити, що Україна з якоїсь причини не отримає доступу до цієї позики, — тоді є два основних джерела для фінансування цієї прогалини: ринок внутрішнього боргу та монетизація бюджетних потреб", - уточнив очільник НБУ.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий направити Україні кредит у вигляді двосторонніх позик, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати надання обіцяних €90 млрд.

Автор:
Світлана Манько