Голова НБУ попередив про ризики для української економіки від війни на Близькому Сході

Глава Національного банку України Андрій Пишний заявив, що війна США проти Ірану може посилити тиск на зруйновану війною українську економіку та одночасно посилити позиції Росії через зростання цін на нафту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Ризики для економіки

"Зростання цін на нафту створює додаткові фінансові можливості для Володимира Путіна та забезпечує додаткові ресурси для його військової машини", — наголосив Пишний.

За його словами, інфляція в Україні, яка у лютому зросла більше, ніж очікувалося, до 7,6% у річному вирахуванні, може ще підвищитися на тлі кризи.

Крім того, Пишний вважає, що якщо конфлікт триватиме довго і залишиться інтенсивним, це може вплинути на доступ України до боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони.

Фінансування України

Незважаючи на вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо кредиту від Європейського Союзу на 90 млрд євро, очільник НБУ, заявив, що Україна очікує фінансування від ЄС у "перші тижні" квітня.

Якщо його не буде, то Пишний повідомив, що в України є резервний план, який включає заходи монетарної політики та витрати на борг, хоча він і визнає, що важко замінити фінансування в такому масштабі.

"Я не хочу створювати паніку, але, звичайно, — якщо припустити, що Україна з якоїсь причини не отримає доступу до цієї позики, — тоді є два основних джерела для фінансування цієї прогалини: ринок внутрішнього боргу та монетизація бюджетних потреб", - уточнив очільник НБУ.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий направити Україні кредит у вигляді двосторонніх позик, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати надання обіцяних €90 млрд.