Главного конкурента OpenAI в Европе оценили в €21 млрд.

Французский разработчик систем искусственного интеллекта Mistral AI привлек 3 миллиарда евро инвестиций. По итогам нового раунда финансирования оценка парижского стартапа превысила 21 млрд евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании.

Главным инвестором стала южнокорейская корпорация Samsung Electronics, а соруководителями раунда оказались европейский фонд Scaleup Europe Fund и инвесткомпания PSG Equity.

Также участие в финансировании принял нидерландский производитель оборудования для выпуска микрочипов ASML Holding. За год французская компания почти удвоила свою рыночную стоимость – при предварительном привлечении капитала ее оценивали в 11,7 млрд евро.

Полученные средства стартап планирует направить на развитие промышленного искусственного интеллекта для производственных предприятий, а также расширение собственной вычислительной инфраструктуры в США, Азии и Европе.

Конкуренция с США и строительство дата-центров

Mistral AI основали в 2023 году бывший сотрудник Google DeepMind Артур Мэнш и исследователи из Meta Тимото Лакруа и Гийом Лампль. Компания создает большие языковые модели с открытым кодом, противопоставляя их закрытым системам от американских гигантов OpenAI и Anthropic:

Промышленные контракты: компания позиционирует себя как независимую европейскую альтернативу технологиям из США и Китая и заключила соглашения о сотрудничестве с гигантами европейской промышленности, в частности Airbus, BMW и ASML;

Собственная инфраструктура: развитие технологий требует значительных активов, поэтому ранее стартап привлек 830 млн долларов кредита под строительство дата-центра на чипах Nvidia под Парижем и выделил еще 1,2 млрд евро на строительство первого зарубежного центра обработки данных в Швеции;

Независимость от решений Вашингтона: интерес европейских правительств к решениям Mistral AI возрос после того, как администрация президента США Дональда Трампа по соображениям нацбезопасности обязала компанию Anthropic закрыть доступ к своим мощным ШИ-моделям для иностранных граждан.

Напомним, Европа выделяет €10 млрд на строительство семи гиг-фабрик искусственного интеллекта. Европейская комиссия профинансирует создание семи специализированных центров по всему блоку для сокращения технологического разрыва с США и Китаем в сфере новейших разработок.