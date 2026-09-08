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Головного конкурента OpenAI в Європі оцінили у €21 млрд
Французький розробник систем штучного інтелекту Mistral AI залучив 3 мільярди євро інвестицій. За підсумками нового раунду фінансування оцінка паризького стартапу перевищила 21 млрд євро.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву компанії.
Головним інвестором стала південнокорейська корпорація Samsung Electronics, а співкерівниками раунду виявилися європейський фонд Scaleup Europe Fund та інвесткомпанія PSG Equity.
Також участь у фінансуванні взяв нідерландський виробник обладнання для випуску мікрочипів ASML Holding. За рік французька компанія майже подвоїла свою ринкову вартість — під час попереднього залучення капіталу її оцінювали в 11,7 млрд євро.
Отримані кошти стартап планує спрямувати на розвиток промислового штучного інтелекту для виробничих підприємств, а також на розширення власної обчислювальної інфраструктури в США, Азії та Європі.
Конкуренція зі США та будівництво дата-центрів
Mistral AI заснували у 2023 році колишній співробітник Google DeepMind Артур Менш і дослідники з Meta Тімоте Лакруа та Гійом Лампль. Компанія створює великі мовні моделі з відкритим кодом, протиставляючи їх закритим системам від американських гігантів OpenAI та Anthropic:
- Промислові контракти: компанія позиціонує себе як незалежну європейську альтернативу технологіям зі США й Китаю та вже уклала угоди про співпрацю з гігантами європейської промисловості, зокрема Airbus, BMW та ASML;
- Власна інфраструктура: розвиток технологій вимагає значних активів, тому раніше стартап залучив 830 млн доларів кредиту під будівництво дата-центру на чипах Nvidia під Парижем і виділив ще 1,2 млрд євро на зведення першого закордонного центру обробки даних у Швеції;
- Незалежність від рішень Вашингтона: інтерес європейських урядів до рішень Mistral AI зріс після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа з міркувань нацбезпеки зобов'язала компанію Anthropic закрити доступ до своїх найпотужніших ШІ-моделей для іноземних громадян.
Нагадаємо, Європа виділяє €10 млрд на будівництво семи гіг-фабрик штучного інтелекту. Європейська комісія профінансує створення семи спеціалізованих центрів по всьому блоку, щоб скоротити технологічний розрив із США та Китаєм у сфері новітніх розробок.