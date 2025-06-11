Глобальная экономика на грани замедления: Всемирный банк предупредил о последствиях торговой войны Трампа

Глобальная экономика может ощутимо замедлиться в этом году. Основная причина – международные противоречия и тарифные войны, возникшие после значительных изменений в торговой политике США с приходом администрации Дональда Трампа.

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Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Указывается, что сегодня мировая экономика снова сталкивается с турбулентностью. Без быстрой коррекции курса вред для уровня жизни может быть значительным.

Международные разногласия, в частности в отношении торговли, разрушили многие политические определенности, которые помогли сократить крайнюю бедность и расширить благосостояние после Второй мировой войны.

"Только в этом году, по нашим прогнозам, эти потрясения сократят почти на 0,5% ожидавшиеся в начале года темпы роста мирового валового внутреннего продукта — до 2,3%. Это самый слабый показатель за 17 лет, если не учитывать глобальных рецессий", — отмечают ведущие экономисты.

По их данным, такая тенденция будет сохраняться и дальше: к 2027 году ожидается, что рост мирового ВВП в среднем составит лишь 2,5%, что является "самым медленным темпом за любое десятилетие с 1960-х годов".

Специалисты подчеркивают, что больше всего пострадают беднейшие страны, а развивающиеся рынки превратятся в зону, свободную от развития.

Во избежание экономического спада, отмечают экономисты, важно восстановить здоровые торговые связи, установить фискальный порядок и ускорить создание рабочих мест, особенно в контексте беспрецедентных демографических изменений в мире.

Отмечается, что во всем мире происходит историческое демографическое смещение, которое усиливает потребность в рабочих местах во многих беднейших странах. Прогнозируется, что к 2050 году население трудоспособного возраста в странах Африки к югу от Сахары почти удвоится, возрастая более чем на 600 миллионов, что больше, чем любой регион никогда не наблюдал за 25-летний период.

Ожидается, что население трудоспособного возраста в Южной Азии за тот же период вырастет почти на 300 миллионов, а на Ближнем Востоке и Северной Африке – более чем на 100 миллионов.

"Благодаря решительным действиям правительства всего мира все еще могут восстановить темпы сокращения бедности и обеспечить повышение уровня жизни для следующего поколения", — говорится в отчете.

Напомним, Украина получила более 390 миллионов гривен гранта от Всемирного банка в поддержку аграрной отрасли.