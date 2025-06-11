Глобальна економіка на межі сповільнення: Світовий банк попередив про наслідки торговельної війни Трампа

Глобальна економіка може відчутно сповільнитися цього року. Основною причиною є міжнародні суперечності та тарифні війни, що виникли після значних змін у торговельній політиці США з приходом адміністрації Дональда Трампа.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це йдеться в звіті Світового банку.

Вказується, що сьогодні світова економіка знову стикається з турбулентністю. Без швидкої корекції курсу шкода для рівня життя може бути значною.

Міжнародні розбіжності, зокрема щодо торгівлі, зруйнували багато політичних визначеностей, які допомогли скоротити крайню бідність і розширити добробут після закінчення Другої світової війни.

"Тільки цього року, за нашими прогнозами, ці потрясіння скоротять майже на 0,5% темпи зростання світового валового внутрішнього продукту, які очікувалися на початку року — до 2,3%. Це найслабший показник за 17 років, якщо не враховувати глобальних рецесій", — наголошують провідні економісти.

За їхніми даними, така тенденція зберігатиметься й далі: до 2027 року очікується, що зростання світового ВВП у середньому становитиме лише 2,5%, що є "найповільнішим темпом за будь-яке десятиліття з 1960-х років".

Фахівці підкреслюють, що найбільше постраждають найбідніші країни, а ринки, що розвиваються, перетворяться на зону, вільну від розвитку.

Для запобігання економічному спаду, зазначають економісти, важливо відновити здорові торговельні зв'язки, встановити фіскальний порядок і прискорити створення робочих місць, особливо в контексті безпрецедентних демографічних змін у світі.

Зазначається, що у всьому світі відбувається історичний демографічний зсув, який посилює потребу в робочих місцях у багатьох найбідніших країнах. Прогнозується, що до 2050 року населення працездатного віку в країнах Африки на південь від Сахари майже подвоїться, зростаючи більш ніж на 600 мільйонів, що більше, ніж будь-який регіон будь-коли спостерігав за 25-річний період.

Очікується, що населення працездатного віку в Південній Азії за той самий період зросте майже на 300 мільйонів, а на Близькому Сході та в Північній Африці – більш ніж на 100 мільйонів.

"Завдяки рішучим діям уряди всього світу все ще можуть відновити темпи скорочення бідності та забезпечити підвищення рівня життя для наступного покоління", — йдеться в звіті.

Нагадаємо, Україна отримала понад 390 мільйонів гривень гранту від Світового банку на підтримку аграрної галузі.