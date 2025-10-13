Глобальное потепление ускоряется: ученые предупреждают об экологическом кризисе

Возобновляемая энергия впервые превзошла уголь в мире, демонстрируя положительные сдвиги в борьбе с климатическими изменениями. Однако ученые предупреждают о серьезных рисках: глобальное потепление достигло критических пределов, а коралловые рифы почти необратимо разрушаются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Климатические тревоги

Глобальное потепление ускоряется быстрее, чем ожидалось – коралловые рифы по всему миру ныне отмирают почти безвозвратно. Ученые назвали это первой "переломной точкой" в разрушении экосистем, вызванном изменениями климата.

Предупреждение прозвучало в отчете "Глобальные переломные моменты", подготовленном 160 исследователями со всего мира. Документ обобщает новейшие научные данные и оценивает точки невозврата природных систем и появился всего за несколько недель до климатического саммита COP30, который состоится на краю тропического леса Амазонки в Бразилии.

В отчете также отмечается, что сама Амазонка и тропические леса мира находятся под угрозой исчезновения, если средняя глобальная температура превысит 1,5 °C. По нынешним темпам вырубки лесов критический порог для Амазонки может наступить еще быстрее, чем ожидалось.

Также вызывает обеспокоенность, если температура будет расти, угроза нарушения основного океанического течения, называемого Атлантической меридиональной циркуляцией, или AMOC, которая помогает обеспечить мягкие зимы в северной Европе.

Возобновляемая энергия опережает уголь

Ученый-эколог Тим Лентон из Университета Эксетера, ведущий автор отчета "Глобальные переломные моменты", отметил некоторые положительные тенденции в постепенном отказе от ископаемого топлива, наиболее сильно влияющего на изменение климата. В частности, возобновляемые источники энергии впервые произвели больше электроэнергии, чем уголь, по данным некоммерческого аналитического центра Ember.

"Никто не хочет оказаться беззащитным и лишенным прав", – отметил Лентон. "У нас еще есть определенное пространство для действий".

В частности, ученые призвали страны активизировать усилия по сокращению выбросов углерода, которые влекут за собой потепление климата. В то же время они были поражены быстротой изменений в природе – средняя глобальная температура уже повысилась на 1,3–1,4 °C выше доиндустриального уровня, свидетельствуют данные научных агентств ООН и ЕС.

Самый теплый период в истории наблюдений

Последние два года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений на Земле. Морские волны жары вызвали стресс в 84% мировых коралловых рифов, что привело к их обесцвечиванию, а иногда и к гибели. Коралловые рифы поддерживают около четверти всей морской жизни.

Ученые предполагают, что для восстановления кораллов миру необходимо резко усилить меры по сдерживанию изменения климата, чтобы снизить температуру только на 1 °C выше доиндустриального уровня.

"В новом отчете четко отмечено, что ежегодно негативное влияние изменения климата растет как по масштабу, так и по интенсивности", - отметил Пеп Канаделл, старший научный сотрудник Австралийского центра климатических наук CSIRO.

По текущей национальной политике, мир движется к повышению температуры примерно на 3,1 °C в этом веке.

Напомним, в Украине был разработан Национальный план по энергетике и климату до 2030 года. Он обеспечит прозрачность и контроль прогресса в достижении климатических целей, в частности, уже выполнено более 75% плана по сокращению выбросов.

Также Министерство экономики начало работу над "Зеленой платформой" - цифровым каталогом программ зеленого финансирования для бизнеса, коммунальных и государственных предприятий и территориальных общин.