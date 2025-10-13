Глобальне потепління прискорюється: вчені попереджають про екологічну кризу

Відновлювана енергія вперше перевершила вугілля у світі, демонструючи позитивні зрушення у боротьбі з кліматичними змінами. Проте науковці попереджають про серйозні ризики: глобальне потепління досягло критичних меж, а коралові рифи майже незворотно руйнуються.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Кліматичні тривоги

Глобальне потепління прискорюється швидше, ніж очікувалося -коралові рифи по всьому світу нині відмирають майже безповоротно. Вчені назвали це першою "переломною точкою" в руйнуванні екосистем, спричиненому змінами клімату.

Попередження прозвучало у звіті "Глобальні переломні моменти", підготовленому 160 дослідниками з усього світу. Документ узагальнює найновіші наукові дані та оцінює точки неповернення природних систем — і з’явився всього за кілька тижнів до кліматичного саміту COP30, який відбудеться на краю тропічного лісу Амазонки в Бразилії.

У звіті також наголошується, що сама Амазонка та тропічні ліси світу опиняються під загрозою зникнення, якщо середня глобальна температура перевищить 1,5 °C. За нинішніми темпами вирубки лісів критичний поріг для Амазонки може наступити ще швидше, ніж очікувалося.

Також викликає занепокоєння, якщо температура продовжуватиме зростати, загроза порушення основної океанічної течії, яка називається Атлантичною меридіональною циркуляцією, або AMOC, яка допомагає забезпечити м'які зими в північній Європі.

Відновлювана енергія випереджає вугілля

Вчений-еколог Тім Лентон з Університету Ексетера, провідний автор звіту "Глобальні переломні моменти", відзначив деякі позитивні тенденції у поступовій відмові від викопного палива, яке найсильніше впливає на зміну клімату. Зокрема, відновлювані джерела енергії вперше виробили більше електроенергії, ніж вугілля, за даними некомерційного аналітичного центру Ember.

"Ніхто не хоче опинитися беззахисним і позбавленим прав", – зазначив Лентон. "У нас ще є певний простір для дій".

Зокрема, вчені закликали країни активізувати зусилля щодо скорочення викидів вуглецю, що спричиняють потепління клімату. Водночас вони були вражені швидкістю змін у природі - середня глобальна температура вже підвищилася на 1,3–1,4 °C вище доіндустріального рівня, свідчать дані наукових агентств ООН та ЄС.

Найтепліший період в історії спостережень

Останні два роки стали найтеплішими за всю історію спостережень на Землі. Морські хвилі спеки спричинили стрес у 84 % світових коралових рифів, що призвело до їх знебарвлення, а іноді й загибелі. Коралові рифи підтримують близько чверті всього морського життя.

Вчені припускають, що для відновлення коралів світові необхідно різко посилити заходи зі стримування зміни клімату, щоб знизити температуру лише на 1 °C вище доіндустріального рівня.

"У новому звіті чітко зазначено, що щороку негативний вплив зміни клімату зростає як за масштабом, так і за інтенсивністю", — зазначив Пеп Канаделл, старший науковий співробітник Австралійського центру кліматичних наук CSIRO.

Наразі, за поточною національною політикою, світ рухається до підвищення температури приблизно на 3,1 °C у цьому столітті.

Нагадаємо, в Україні розробили Національний план з енергетики та клімату до 2030 року. Він забезпечить прозорість та контроль прогресу в досягненні кліматичних цілей, зокрема вже виконано понад 75% плану зі скорочення викидів.

Також Міністерство економіки розпочало роботу над “Зеленою платформою”— цифровим каталогом програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних і державних підприємств та територіальних громад.