Глобальный сектор роскоши продолжает расти: кто возглавил рейтинг люксовых брендов

Мировой сектор предметов роскоши и премиум-класса продолжает расти, невзирая на общую экономическую неопределенность. Согласно последнему рейтингу "Luxury & Premium 50" от Brand Finance, ведущие бренды роскоши достигли совокупной стоимости $317 миллиардов, что на 43% больше, чем было зафиксировано в 2019 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Аcross-magazine.

Устойчивость этого сектора объясняется несколькими факторами: неизменным аппетитом состоятельных потребителей, продуманным стратегическим ценообразованием и чрезвычайно сильным капиталом брендов.

Географически лидером остается Франция, на которую приходится 49% общей стоимости брендов – это почти втрое больше, чем на долю Италии. В отраслевом разрезе ключевой остается одежда, которая составляет 70% от общей стоимости сектора, охватывая 32 бренда из рейтинга.

Лидеры рейтинга

Самым ценным люксовым брендом в мире остается Porsche с отметкой в $41,1 миллиарда.

Однако подлинную историю успеха года демонстрирует Chanel. Рост стоимости этого бренда составил 45%, достигнув $37,9 миллиарда. Таким образом, Chanel обогнал Louis Vuitton и стал самым быстрорастущим брендом роскоши в 2025 году. Этот успех объясняется расширенным присутствием в розничной сети, креативным лидерством и сильным нарративом бренда под руководством генерального директора Лины Наир.

Остальные игроки также показали высокие результаты. Rolex и Ferrari показали рост на 36% каждый. Это отражает постоянный спрос на часы и силу дефицита люксовых автомобилей. Бренды Dior и Hermès остаются среди самых стабильных и ценных игроков, тогда как Guerlain снова вошел в топ-10 благодаря сильным результатам в сегменте духов.

Сила бренда

Brand Finance также оценивает силу, то есть качество связи бренда с потребителем, используя индекс BSI. Пять люксовых брендов получили элитный рейтинг ААА+.

Dior признан самым сильным брендом класса люкс в мире с индексом BSI 93,5. Его позиция обусловлена растущей узнаваемостью, популярностью в Интернете и безупречными показателями репутации в США.

За ним следует Ferrari с исключительной эмоциональной привлекательностью. Также в топ-10 по силе входит Lancôme, чему способствует необычайная крепость бренда в Китае.

Бренды роскоши все чаще обращаются к "премиальному" спорту, чтобы углубить культурную значимость. Rolex, давний партнер Уимблдона и крупных турниров по гольфу, демонстрирует, как эти альянсы способствуют как узнаваемости, так и финансовому росту. С 2020 года стоимость бренда Rolex выросла более чем вдвое, что подчеркивает эмоциональное влияние спонсорства, отвечающего ценностям бренда.

Эволюция сектора роскоши

Сектор роскоши имеет много уровней. На вершине стоят такие бренды как Chanel, Hermès и Delvaux, тогда как у основания размещаются Furla, Longchamp и Ralph Lauren.

Хотя 2025 стал кульминацией, будущий рост будет зависеть не только от престижа логотипа, а от глубины связи с потребителем. Успешными останутся те бренды, которые инвестируют в рассказ историй, контролируемое распределение, культурную релевантность и эмпирический маркетинг (предоставление уникального опыта).

Интересно, что потребители перенаправляют затраты на впечатления, а рынок перепродажи быстро растет. В частности, процветает рынок бывших в употреблении часов. По данным Brand Finance, каждый пятый покупатель в прошлом году планировал приобрести такие часы премиум-класса.

Приоритеты украинцев

Война вынудила изменить потребительские привычки, но украинцы стремятся сохранить возможность покупать любимые товары и заниматься любимыми делами.

По данным исследования компании GradusResearch, 32% украинцев сообщили о сдержанности в покупке предметов роскоши, а 40% (22% + 18%) считают их избыточностью, которая "сейчас не ко времени" или "совсем не интересует". В то же время 19% опрошенных назвали предметы роскоши "составляющей нормальную жизнь, которая позволяет не терять себя".

Напомним, акции итальянского автопроизводителя класса люкс Ferrari упали на 16%, что стало самым большим падением с 2016 года, после того как компания представила осторожный финансовый прогноз, разочаровавший инвесторов.