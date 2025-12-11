Глобальний сектор розкоші продовжує зростати: хто очолив рейтинг люксових брендів

Світовий сектор предметів розкоші та преміум-класу продовжує зростати, попри загальну економічну невизначеність. Згідно з останнім рейтингом "Luxury & Premium 50" від Brand Finance, провідні бренди розкоші досягли сукупної вартості $317 мільярдів, що на 43% більше, ніж було зафіксовано у 2019 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Аcross-Мagazine.

Стійкість цього сектора пояснюється кількома факторами: "незмінним апетитом" заможних споживачів, продуманим стратегічним ціноутворенням та надзвичайно сильним капіталом брендів.

Географічно лідером залишається Франція, на яку припадає 49% загальної вартості брендів — це майже втричі більше, ніж на частку Італії. У галузевому розрізі ключовим залишається одяг, який складає 70% від загальної вартості сектора, охоплюючи 32 бренди з рейтингу.

Лідери рейтингу

Найціннішим люксовим брендом у світі залишається Porsche з оцінкою в $41,1 мільярда.

Однак справжню історію успіху року демонструє Chanel. Зростання вартості цього бренду склало 45%, досягнувши $37,9 мільярда. Таким чином, Chanel обігнав Louis Vuitton і став найшвидше зростаючим брендом розкоші у 2025 році. Цей успіх пояснюється розширеною присутністю в роздрібній мережі, креативним лідерством та сильним наративом бренду під керівництвом генерального директора Ліни Наїр.

Інші гравці також показали високі результати. Rolex та Ferrari продемонстрували зростання на 36% кожен. Це відображає сталий попит на годинники та силу " дефіциту" люксових автомобілів. Бренди Dior та Hermès залишаються серед найстабільніших та найцінніших гравців, тоді як Guerlain знову увійшов до топ-10 завдяки сильним результатам у сегменті парфумів.

Сила бренду

Brand Finance також оцінює силу, тобто якість зв'язку бренду зі споживачем, використовуючи індекс BSI. П'ять люксових брендів отримали елітний рейтинг ААА+.

Dior визнаний найсильнішим брендом класу люкс у світі з індексом BSI 93,5. Його позиція зумовлена зростаючою впізнаваністю, популярністю в Інтернеті та бездоганними показниками репутації у США.

За ним слідує Ferrari з винятковою емоційною привабливістю. Також до топ-10 за силою входить Lancôme, чому сприяє надзвичайна міцність бренду в Китаї.

Бренди розкоші все частіше звертаються до "преміального" спорту, щоб поглибити культурну значимість. Rolex, давній партнер Вімблдону та великих турнірів з гольфу, демонструє, як ці альянси сприяють як впізнаваності, так і фінансовому зростанню. З 2020 року вартість бренду Rolex зросла більш ніж удвічі, що підкреслює емоційний вплив спонсорства, яке відповідає цінностям бренду.

Еволюція сектору розкоші

Сектор розкоші має багато рівнів. На вершині стоять такі бренди, як Chanel, Hermès та Delvaux, тоді як біля основи розміщуються Furla, Longchamp та Ralph Lauren.

Хоча 2025 рік став кульмінацією, майбутнє зростання залежатиме не лише від престижу логотипу, а від глибини зв'язку зі споживачем. Успішними залишаться ті бренди, які інвестують у розповідь історій, контрольований розподіл, культурну релевантність та емпіричний маркетинг (надання унікального досвіду).

Цікаво, що споживачі перенаправляють витрати на враження, а ринок перепродажу швидко зростає. Зокрема, процвітає ринок годинників, що були у вживанні. За даними Brand Finance, кожен п'ятий покупець минулого року планував придбати такий годинник преміум-класу.

Пріоритети українців

Війна змусила змінити споживчі звички, але українці прагнуть зберегти можливість купувати улюблені товари та займатися улюбленими справами.

За даними дослідження компанії GradusResearch, 32% українців повідомили про стриманість у купівлі предметів розкоші, а 40% (22% + 18%) вважають їх надмірністю, яка "зараз не на часі" або "зовсім не цікавить". Водночас 19% опитаних назвали предмети розкоші "складовою нормального життя, яка дозволяє не втрачати себе".

Нагадаємо, акції італійського автовиробника класу люкс Ferrari впали на 16%, що стало найбільшим падінням із 2016 року, після того як компанія представила обережний фінансовий прогноз, який розчарував інвесторів.