Google Discover теперь не только на мобильном: новостная лента появится на главной странице браузера ПК

Google Discover, ранее доступный исключительно для мобильных устройств, теперь отображается на главной странице Google в браузерах на персональных компьютерах.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Android Authority.

Теперь Discover начнет постепенно появляться на главной странице Google для пользователей настольных браузеров в определенных странах, в частности, в Австралии, Японии и Новой Зеландии.

На смартфоне пользователи получают доступ к Discoverу простым свайпом на главном экране телефона или в приложении Chrome. Десктопная версия Discover несколько отличается от отображаемой на мобильных устройствах.

Чтобы получить доступ к Discover на ПК, пользователю достаточно открыть главную страницу Google в своем браузере – лента появится под строкой поиска. Также доступен пункт "Краткий обзор", который можно настроить, выбрав один из трех вариантов: Финансы, Спорт или Погода, нажав соответствующие вертикальные три точки.

Также есть отличия в дизайне. Изображение на компьютере менее заметно, чем на мобильном устройстве, и расположено в квадратной рамке слева. Другое отличие состоит в том, что в версии для компьютера можно прочесть первое предложение каждой статьи.

Напомним, Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, запущенный в 2016 году, после года его развития и обновлений.