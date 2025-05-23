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Google Discover теперь не только на мобильном: новостная лента появится на главной странице браузера ПК

Google Discover
Google Discover теперь не только на мобильном

Google Discover, ранее доступный исключительно для мобильных устройств, теперь отображается на главной странице Google в браузерах на персональных компьютерах.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Android Authority.

Теперь Discover начнет постепенно появляться на главной странице Google для пользователей настольных браузеров в определенных странах, в частности, в Австралии, Японии и Новой Зеландии.

На смартфоне пользователи получают доступ к Discoverу простым свайпом на главном экране телефона или в приложении Chrome. Десктопная версия Discover несколько отличается от отображаемой на мобильных устройствах.

Чтобы получить доступ к Discover на ПК, пользователю достаточно открыть главную страницу Google в своем браузере – лента появится под строкой поиска. Также доступен пункт "Краткий обзор", который можно настроить, выбрав один из трех вариантов: Финансы, Спорт или Погода, нажав соответствующие вертикальные три точки.

Также есть отличия в дизайне. Изображение на компьютере менее заметно, чем на мобильном устройстве, и расположено в квадратной рамке слева. Другое отличие состоит в том, что в версии для компьютера можно прочесть первое предложение каждой статьи.

Напомним, Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, запущенный в 2016 году, после года его развития и обновлений.

Автор:
Татьяна Бессараб