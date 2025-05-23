Google Discover тепер не тільки на мобільному: стрічка новин з'явиться на головній сторінці браузера ПК

Google Discover, раніше доступний виключно для мобільних пристроїв, відтепер відображатиметься на головній сторінці Google у браузерах на персональних комп'ютерах.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Android Authority.

Відтепер Discover почне поступово з'являтися на головній сторінці Google для користувачів настільних браузерів у певних країнах, зокрема, в Австралії, Японії та Новій Зеландії.

На смартфоні користувачі отримують доступ до Discover простим свайпом на головному екрані телефону або в додатку Chrome. Десктопна версія Discover дещо відрізняється від тієї, що відображається на мобільних пристроях.

Щоб отримати доступ до Discover на ПК, користувачу достатньо відкрити головну сторінку Google у своєму браузері – стрічка з'явиться одразу під рядком пошуку. Також доступний пункт "Короткий огляд", який можна налаштувати, обравши один із трьох варіантів: Фінанси, Спорт або Погода, натиснувши на відповідні вертикальні три крапки.

Також є відмінності в дизайні. На комп’ютері зображення менш помітне, ніж на мобільному пристрої, і розміщене у квадратній рамці зліва. Інша відмінність полягає в тому, що у версії для комп’ютера можна прочитати перше речення кожної статті.

Нагадаємо,Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.