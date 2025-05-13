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Google обновил свой легендарный логотип впервые за 10 лет

Google
Google обновил свой логотип / Depositphotos

Google впервые за 10 лет решила обновить свой логотип. Цвета первой буквы теперь смешиваются в градиенте, без четкого разделения, как раньше.

Об этом сообщил портал 9to5google.

Теперь на логотипе красный цвет перетекает в желтый, желтый – в зеленый, а зеленый – в синий, что делает логотип похожим на символику нейросети Gemini, разработкой которой как раз занимается Google.

"Это достаточно тонкое изменение, которое можно и не заметить, особенно если вы чаще видите значок на экране смартфона", — уточнили на портале. Там добавили, что на сегодняшний день нет признаков того, что Google планирует обновить свой основной логотип с 6 букв.

Новый логотип уже используется для иконки приложения Google Search на iOS и бета-версии приложения для Android. Кроме того, новый дизайн отображается у пользователей смартфонов Pixel. Интересно, что старая версия буквы G все еще отображается на всех других устройствах Android и в веб-версии поисковика.

Фото 2 — Google обновил свой легендарный логотип впервые за 10 лет

Напомним, Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, запущенный в 2016 году, после года его развития и обновлений.

Автор:
Татьяна Бессараб