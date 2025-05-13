Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,54

--0,01

EUR

46,16

--0,60

Готівковий курс:

USD

41,47

41,40

EUR

46,70

46,30

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Google оновив свій легендарний логотип вперше за 10 років

Google
Google оновив свій логотип / Depositphotos

Корпорація Google вперше за 10 років вирішила оновити свій логотип. Кольори першої літери тепер змішуються в градієнт, без чіткого поділу, як раніше.

Про це повідомив портал 9to5google.

Тепер на логотипі червоний колір перетікає в жовтий, жовтий - у зелений, а зелений - у синій, що робить логотип схожим на символіку нейромережі Gemini, розробкою якої якраз займається Google.

"Це досить тонка зміна, яку можна і не помітити, особливо якщо ви найчастіше бачите значок на екрані смартфона",  - уточнили на порталі. Там додали, що на сьогодні немає ознак того, що Google планує оновити свій основний логотип із 6 літер.

Новий лого вже використовується для іконки додатка Google Search на iOS і бета-версії додатка для Android. Крім того, новий дизайн відображається у користувачів смартфонів Pixel. Цікаво, що стара версія літери G все ще відображається на всіх інших пристроях Android і у веб-версії пошуковика.

Фото 2 — Google оновив свій легендарний логотип вперше за 10 років

Нагадаємо,Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.

Автор:
Тетяна Бесараб