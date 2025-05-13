Google оновив свій легендарний логотип вперше за 10 років

Корпорація Google вперше за 10 років вирішила оновити свій логотип. Кольори першої літери тепер змішуються в градієнт, без чіткого поділу, як раніше.

Про це повідомив портал 9to5google.

Тепер на логотипі червоний колір перетікає в жовтий, жовтий - у зелений, а зелений - у синій, що робить логотип схожим на символіку нейромережі Gemini, розробкою якої якраз займається Google.

"Це досить тонка зміна, яку можна і не помітити, особливо якщо ви найчастіше бачите значок на екрані смартфона", - уточнили на порталі. Там додали, що на сьогодні немає ознак того, що Google планує оновити свій основний логотип із 6 літер.

Новий лого вже використовується для іконки додатка Google Search на iOS і бета-версії додатка для Android. Крім того, новий дизайн відображається у користувачів смартфонів Pixel. Цікаво, що стара версія літери G все ще відображається на всіх інших пристроях Android і у веб-версії пошуковика.

Нагадаємо,Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.