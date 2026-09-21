Google возвращается на рынок премиальных ноутбуков: что известно о новых Googlebooks

Google официально объявила цены и характеристики аппаратного обеспечения для своих первых премиальных ноутбуков под названием Googlebooks, стоимость которых стартует от 899 долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Этот шаг знаменует собой возврат поискового гиганта в сегмент высококачественных устройств после закрытия линейки Pixelbook в 2022 году.

Google объединилась с ведущими производителями

Новая серия создана, прежде всего, для пользователей Android и программистов, стремящихся получить устройства с глубоко интегрированным искусственным интеллектом Gemini AI.

Для производства гаджетов Google объединила усилия с пятью ведущими вендорами, включая Acer, Asustek, Dell, HP и Lenovo.

Все устройства обладают тонкими корпусами грузоподъемностью от 2,2 фунта, сенсорными экранами диагональю от 13 до 15 дюймов, процессорами Intel или Qualcomm и автономностью до 14 часов. Предзаказ стартует уже в понедельник, а фактические продажи в США начнутся 4 октября.

Искусственный интеллект и уникальная экосистема

Главной особенностью Googlebooks стала новая гибридная операционная система, объединяющая элементы Android и ChromeOS и поддерживаемая обновлениями в течение 10 лет.

Платформа обеспечивает полную синхронизацию с телефонами Android, позволяя запускать мобильные приложения и игры прямо на ноутбуке, а также легко управлять файлами и фотографиями.

Среди инструментов искусственного интеллекта выделяется локальная модель Gemini Nano v3, которая обеспечивает конфиденциальный поиск файлов на устройствах по описаниям, а также функция Magic Pointer, анализирующая текст и элементы экрана с помощью курсора.

Пользователи новых ноутбуков получат год бесплатной подписки на Google AI Pro стоимостью 19,99 долларов в месяц, включающий 5 терабайтов облачного хранилища, а также бонусы от YouTube Premium, Adobe и CapCut.

В компании подчеркивают, что стремятся сделать функции HT действительно полезными и органическими для повседневной работы, бросая вызов конкурентам в лице Windows AI PCs и MacBook Neo от Apple.

Напомним, компания Google добавляет новый набор функций для здоровья к своим портативным устройствам, включая инструмент, отслеживающий резистентность к инсулину со временем.