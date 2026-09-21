Google повертається на ринок преміальних ноутбуків: що відомо про нові Googlebooks

Компанія Google офіційно оголосила ціни та характеристики апаратного забезпечення для своїх перших преміальних ноутбуків під назвою Googlebooks, вартість яких стартує від 899 доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Цей крок знаменує собою повернення пошукового гіганта в сегмент високоякісних пристроїв після закриття лінійки Pixelbook у 2022 році.

Google об'єдналася з провідними виробниками

Нова серія створена насамперед для користувачів Android та програмістів, які прагнуть отримати пристрої з глибоко інтегрованим штучним інтелектом Gemini AI.

Для виробництва гаджетів Google об'єднала зусилля з п'ятьма провідними вендорами, серед яких Acer, Asustek, Dell, HP та Lenovo.

Усі пристрої мають тонкими корпусами вантажністю від 2,2 фунта, сенсорними екранами діагоналлю від 13 до 15 дюймів, процесорами Intel або Qualcomm та автономністю до 14 годин. Попереднє замовлення стартує вже в понеділок, а фактичні продажі в США розпочнуться 4 жовтня.

Штучний інтелект та унікальна екосистема

Головною особливістю Googlebooks стала нова гібридна операційна система, що поєднує елементи Android та ChromeOS і підтримуватиметься оновленнями протягом 10 років.

Платформа забезпечує повну синхронізацію з телефонами Android, дозволяючи запускати мобільні додатки та ігри безпосередньо на ноутбуці, а також легко керувати файлами й фотографіями.

Серед інструментів штучного інтелекту виділяється локальна модель Gemini Nano v3, яка забезпечує конфіденційний пошук файлів на пристрої за описами, а також функція Magic Pointer, що аналізує текст та елементи екрана за допомогою курсору.

Користувачі нових ноутбуків також отримають рік безкоштовної підписки на Google AI Pro вартістю 19,99 доларів на місяць, що включає 5 терабайтів хмарного сховища, а також бонуси від YouTube Premium, Adobe та CapCut.

У компанії наголошують, що прагнуть зробити функції ШT справді корисними та органічними для повсякденної роботи, кидаючи виклик конкурентам в особі Windows AI PCs та MacBook Neo від Apple.

Нагадаємо, компанія Google додає новий набір функцій для здоров'я до своїх портативних пристроїв, зокрема інструмент, що відстежує резистентність до інсуліну з часом.