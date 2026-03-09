Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Наличный курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госдороги под контролем: в Украине за неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м покрытия

дороги, ремонт дорог
Правительство одобрило финансирование ремонта дорог: первый транш 3 млрд грн / Freepik

За прошедшую неделю дорожники восстановили более 155 тыс. кв. м покрытия, основное внимание уделялось ямочному ремонту в прифронтовых регионах и на трассах с высокой интенсивностью движения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Ремонт дорог Украины

Работы продолжаются на международных и национальных трассах страны. За прошедшую неделю дорожники восстановили более 155 тыс. кв. м покрытия, сосредоточив основное внимание на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и дорогах с высокой интенсивностью движения. К работам были привлечены более 1100 работников дорожных бригад.

Свириденко сообщила, что Минразвития вместе с Агентством восстановления получило задачу максимально ускорить ремонтные работы в течение следующих двух недель, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым государственным трассам.

Отдельно на заседании правительства обсудили вопросы финансирования дорожных работ и определили источники покрытия необходимых расходов. Прежде всего, речь идет об имеющемся ресурсе государственного бюджета. Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделен первый транш в размере 3 млрд. грн. Также предусмотрено привлечение дополнительных бюджетных средств в сочетании с софинансированием местных бюджетов и механизмом государственных гарантий.

По словам Свириденко, правительство приняло все необходимые организационные решения, чтобы обеспечить достаточный финансовый ресурс для безопасного и быстрого восстановления дорог.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Автор:
Ольга Опенько