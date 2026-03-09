Госдороги под контролем: в Украине за неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м покрытия

За прошедшую неделю дорожники восстановили более 155 тыс. кв. м покрытия, основное внимание уделялось ямочному ремонту в прифронтовых регионах и на трассах с высокой интенсивностью движения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Ремонт дорог Украины

Работы продолжаются на международных и национальных трассах страны. За прошедшую неделю дорожники восстановили более 155 тыс. кв. м покрытия, сосредоточив основное внимание на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и дорогах с высокой интенсивностью движения. К работам были привлечены более 1100 работников дорожных бригад.

Свириденко сообщила, что Минразвития вместе с Агентством восстановления получило задачу максимально ускорить ремонтные работы в течение следующих двух недель, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым государственным трассам.

Отдельно на заседании правительства обсудили вопросы финансирования дорожных работ и определили источники покрытия необходимых расходов. Прежде всего, речь идет об имеющемся ресурсе государственного бюджета. Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделен первый транш в размере 3 млрд. грн. Также предусмотрено привлечение дополнительных бюджетных средств в сочетании с софинансированием местных бюджетов и механизмом государственных гарантий.

По словам Свириденко, правительство приняло все необходимые организационные решения, чтобы обеспечить достаточный финансовый ресурс для безопасного и быстрого восстановления дорог.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.