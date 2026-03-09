Держдороги під контролем: в Україні за тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м покриття

За минулий тиждень дорожники відновили понад 155 тис. кв. м покриття, основна увага приділялася ямковому ремонту у прифронтових регіонах та на трасах із високою інтенсивністю руху.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ремонт доріг України

Роботи тривають на міжнародних та національних трасах країни. За минулий тиждень дорожники відновили понад 155 тис. кв. м покриття, зосередивши основну увагу на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах з високою інтенсивністю руху. До робіт було залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад.

Свириденко повідомила, що Мінрозвитку разом із Агенцією відновлення отримало завдання максимально прискорити ремонтні роботи протягом наступних двох тижнів, щоб у найкоротші терміни забезпечити безпечний проїзд ключовими державними трасами.

Окремо на засіданні уряду обговорили питання фінансування дорожніх робіт та визначили джерела покриття необхідних витрат. Передусім йдеться про наявний ресурс державного бюджету. Додатково залучаються кошти резервного фонду, з якого вже виділено перший транш у розмірі 3 млрд грн. Також передбачено залучення додаткових бюджетних коштів у поєднанні зі співфінансуванням місцевих бюджетів та механізмом державних гарантій.

За словами Свириденко, уряд ухвалив усі необхідні організаційні рішення, щоб забезпечити достатній фінансовий ресурс для безпечного і швидкого відновлення доріг.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.