Госслужбы потратили 8,1 млрд грн на автомобили в 2024 году: подробный обзор закупок

В 2024 году на закупку автомобилей было израсходовано 8,1 млрд грн — это более чем вдвое больше, чем в 2023 году (3,7 млрд грн)., остальные – напрямую.

Об этом говорится в материале "Главкома".

Отмечается, что за последние три года объемы закупок изменялись неравномерно:

В 2022 году (в первый год полномасштабного вторжения) расходы составляли 1,8 миллиарда гривен, что было вдвое меньше, чем в 2021 году (3,6 миллиарда гривен).

В 2023 году сумма контрактов вернулась к довоенному уровню, достигнув 3,7 миллиарда гривен.

В 2024 году расходы достигли пиковых показателей, достигнув 8,1 миллиарда гривен.

Согласно сообщению, больше всего закупок объявлено в ноябре (почти каждое седьмое соглашение), что связано с завершением бюджетного года. При этом 87% автомобилей приобретено из-за конкурентных процедур, остальные — напрямую.

Анализ приобретенных автомобилей

56% приобретенных автомобилей стоили 1–2 миллиона гривен, 40% были дешевле 1 миллиона гривен. Меньше 5% транспортных средств стоили от 2 до 3 миллионов гривен. Стоимость 8 автомобилей превышала 4 миллиона гривен.

В 2024 году государственные учреждения закупили ряд дорогостоящих автомобилей, среди которых особое внимание привлекли пять самых дорогих моделей.

Первым в рейтинге стал бронированный Isuzu D-Max, приобретенный Национальной полицией Херсонщины за 4,3 миллиона гривен. Этот автомобиль оснащен бронированной защитой ПЗСА-3 и пулестойкими окнами стандарта BR6, что делает его максимально безопасным для выполнения служебных задач в зонах повышенной опасности.

Второе место занял Volkswagen Multivan, стоимостью 4 миллиона гривен. Его заказало Управление государственной охраны Украины, приобретя сразу семь таких авто. Эти средства оснащены сигнально-громкоговорящими устройствами, маяками и специальными местами для перевозки оружия, что делает их идеальными для выполнения оперативных задач.

На третьем месте оказался Toyota Land Cruiser, приобретенный также Управлением госохраны за 3,9 миллиона гривен. Этот автомобиль используется для перевозки иностранных чиновников, прибывающих в Украину.

Четвертое место занимает еще один Volkswagen Multivan, стоивший 3,8 миллиона гривен. Это транспортное средство было заказано Национальным банком Украины.

Пятым в списке стал бронированный Peugeot Landtrek, стоимость которого составила 3,6 миллиона гривен. Эта модель приобрела Нацполиция Днепропетровской области для обеспечения безопасности и выполнения оперативных задач.

Самые популярные модели авто

Популярными автомобилями для ВСУ в 2024 году стали пикапы. На них пришлась половина всех расходов года. Наиболее востребованными моделями стали:

Toyota Hilux – приобретено 408 автомобилей, главными заказчиками выступили воинские части и Нацполиция.

– приобретено 408 автомобилей, главными заказчиками выступили воинские части и Нацполиция. Peugeot Landtrek – закуплено 250 авто, половину из которых приобрели в ноябре.

– закуплено 250 авто, половину из которых приобрели в ноябре. Mitsubishi L200 – приобретено 198 машин, преимущественно для "Лесов Украины".

Кроссоверы также остаются популярными:

Renault Duster – 1485 автомобилей, что делает эту модель абсолютным лидером по количеству.

– 1485 автомобилей, что делает эту модель абсолютным лидером по количеству. Skoda Karoq – закуплено 205 авто, преимущественно для Нацполиции.

– закуплено 205 авто, преимущественно для Нацполиции. Toyota RAV4 – 101 автомобиль, большинство из которых было приобретено СБУ.

Среди седанов наибольшим спросом пользовались:

Skoda Octavia – 279 автомобилей, из которых две трети приобрела Нацполиция.

– 279 автомобилей, из которых две трети приобрела Нацполиция. Toyota Corolla – 171 автомобиль, в основном используемый для практических экзаменов в сервисных центрах МВД.

– 171 автомобиль, в основном используемый для практических экзаменов в сервисных центрах МВД. Toyota Camry – 68 машин, закупленных СБУ, БЭБ и ДБР.

Сегмент фургонов:

Ford Transit – 179 автомобилей, что сделало его лидером посреди фургонов. Самым крупным заказчиком стала Нацполиция.

– 179 автомобилей, что сделало его лидером посреди фургонов. Самым крупным заказчиком стала Нацполиция. Hyundai Staria – закуплено 84 автомобиля, которые пользуются популярностью среди СБУ и ДБР.

Кто покупал больше всего автомобилей

Среди заказчиков преобладают правоохранительные органы, силовые и специальные структуры. Только на публичные закупки МВД, СБУ и воинских частей приходится примерно половина приобретенных автомобилей.

Что касается лидеров по количеству приобретенных автомобилей, в 2024 году на первом месте оказалась Национальная полиция Украины. Она приобрела 1 800 автомобилей на сумму 2,2 миллиарда гривен. Самыми популярными моделями стали Renault Duster (513 единиц), Peugeot Landtrek (262 единицы) и Skoda Octavia (217 единиц).

Второе место заняло Агентство оборонных закупок с 359 приобретенными автомобилями на 358 миллионов гривен. Большинство из них – это Great Wall Wingle, переданные для нужд Вооруженных сил Украины.

ГП "Леса Украины" заняло третье место, приобретя 303 автомобиля. Чаще заказывали Renault Duster и Mitsubishi L200, которые хорошо подходят для работы в лесистой местности.

Служба безопасности Украины закупила 293 автомобиля, среди которых наиболее распространенной моделью стала Toyota RAV4.

Полиция охраны приобрела 190 автомобилей, преимущественно Renault Duster и Toyota Camry, для выполнения задач в сфере безопасности.