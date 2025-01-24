Держслужби витратили 8,1 млрд грн на автомобілі у 2024 році: детальний огляд закупівель

У 2024 році на закупівлю автомобілів було витрачено 8,1 млрд грн — це понад удвічі більше, ніж у 2023 році (3,7 млрд грн). Найбільшу кількість закупівель оголосили в листопаді, наприкінці бюджетного року. Близько 87% угод здійснено через конкурентні процедури, решта — напряму.

Про це йдеться у матеріалі "Главкому".

Зазначається, що протягом останніх трьох років обсяги закупівель змінювалися нерівномірно:

У 2022 році (в перший рік повномасштабного вторгнення) витрати становили 1,8 мільярда гривень, що було вдвічі менше, ніж у 2021 році (3,6 мільярда гривень).

У 2023 році сума контрактів повернулася до довоєнного рівня, досягнувши 3,7 мільярда гривень.

У 2024-му витрати сягнули пікових показників, досягнувши 8,1 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, найбільше закупівель оголошено в листопаді (майже кожна сьома угода), що пов’язано із завершенням бюджетного року. При цьому, 87% автівок придбано через конкурентні процедури, решту — напряму.

Аналіз придбаних автомобілів

56% придбаних автомобілів коштували 1–2 мільйони гривень, 40% були дешевшими за 1 мільйон гривень. Менше 5% транспортних засобів вартували від 2 до 3 мільйонів гривень. Вартість 8 автомобілів перевищувала 4 мільйони гривень.

У 2024 році державні установи закупили низку дорогих автомобілів, серед яких особливу увагу привернули п'ять найдорожчих моделей.

Першим у рейтингу став броньований Isuzu D-Max, придбаний Національною поліцією Херсонщини за 4,3 мільйона гривень. Цей автомобіль обладнаний броньованим захистом ПЗСА-3 та кулестійкими вікнами стандарту BR6, що робить його максимально безпечним для виконання службових завдань у зонах підвищеної небезпеки.

Друге місце посів Volkswagen Multivan, вартістю 4 мільйони гривень. Його замовило Управління державної охорони України, придбавши одразу сім таких авто. Ці транспортні засоби оснащені сигнально-гучномовними пристроями, маяками та спеціальними місцями для перевезення зброї, що робить їх ідеальними для виконання оперативних завдань.

На третьому місці опинився Toyota Land Cruiser, придбаний також Управлінням держохорони за 3,9 мільйона гривень. Цей автомобіль використовується для перевезення іноземних високопосадовців, що прибувають в Україну.

Четверте місце займає ще один Volkswagen Multivan, який коштував 3,8 мільйона гривень. Цей транспортний засіб був замовлений Національним банком України.

П'ятим у списку став броньований Peugeot Landtrek, вартість якого склала 3,6 мільйона гривень. Цю модель придбала Нацполіція Дніпропетровської області для забезпечення безпеки та виконання оперативних завдань.

Найпопулярніші моделі авто

Популярними автомобілями для ЗСУ у 2024 році стали пікапи. На них припала половина всіх витрат року. Найбільш затребуваними моделями стали:

Toyota Hilux – придбано 408 автомобілів, головними замовниками виступили військові частини та Нацполіція.

– придбано 408 автомобілів, головними замовниками виступили військові частини та Нацполіція. Peugeot Landtrek – закуплено 250 авто, половину з яких придбали в листопаді.

– закуплено 250 авто, половину з яких придбали в листопаді. Mitsubishi L200 – придбано 198 машин, переважно для "Лісів України".

Кросовери також залишаються популярними:

Renault Duster – 1 485 автомобілів, що робить цю модель абсолютним лідером за кількістю.

– 1 485 автомобілів, що робить цю модель абсолютним лідером за кількістю. Skoda Karoq – закуплено 205 авто, переважно для Нацполіції.

– закуплено 205 авто, переважно для Нацполіції. Toyota RAV4 – 101 автомобіль, більшість з яких була придбана СБУ.

Серед седанів найбільшим попитом користувалися:

Skoda Octavia – 279 автомобілів, з яких дві третини придбала Нацполіція.

– 279 автомобілів, з яких дві третини придбала Нацполіція. Toyota Corolla – 171 авто, що здебільшого використовується для практичних іспитів у сервісних центрах МВС.

– 171 авто, що здебільшого використовується для практичних іспитів у сервісних центрах МВС. Toyota Camry – 68 машин, які були закуплені СБУ, БЕБ та ДБР.

Сегмент фургонів:

Ford Transit – 179 автомобілів, що зробило його лідером серед фургонів. Найбільшим замовником стала Нацполіція.

– 179 автомобілів, що зробило його лідером серед фургонів. Найбільшим замовником стала Нацполіція. Hyundai Staria – закуплено 84 авто, які користуються популярністю серед СБУ та ДБР.

Хто купував найбільше автомобілів

Серед замовників переважають правоохоронні органи, силові та спеціальні структури. Лише на публічні закупівлі МВС, СБУ і військових частин припадає приблизно половина придбаних автівок.

Щодо лідерів за кількістю придбаних автомобілів, у 2024 році на першому місці опинилася Національна поліція України. Вона придбала 1 800 авто на суму 2,2 мільярда гривень. Найпопулярнішими моделями стали Renault Duster (513 одиниць), Peugeot Landtrek (262 одиниці) та Skoda Octavia (217 одиниць).

Друге місце посіла Агенція оборонних закупівель із 359 придбаними автомобілями на 358 мільйонів гривень. Більшість із них – це Great Wall Wingle, які були передані для потреб Збройних сил України.

ДП "Ліси України" посіло третє місце, придбавши 303 автомобілі. Найчастіше замовляли Renault Duster та Mitsubishi L200, які добре підходять для роботи в лісистій місцевості.

Служба безпеки України закупила 293 автомобілі, серед яких найбільш поширеною моделлю стала Toyota RAV4.

Поліція охорони придбала 190 авто, переважно Renault Duster і Toyota Camry, для виконання завдань у сфері безпеки.