Крупные и средние предприятия увеличили доходы за год на 19%: какие сферы в лидерах

В 2024 году прибыль крупных и средних предприятий Украины значительно увеличилась и составила 1,22 трлн. Это на 19% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время убытки бизнеса составили 273,3 млрд грн (+9,7%), а доля убыточных предприятий – 22,1%, что на 0,9% больше, чем в прошлом.

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины со ссылкой на предварительные данные.

"В 2024 году финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли (в 2023 году — 776,4 млрд грн)", — говорится в отчете Госстата.

По видам экономической деятельности наилучший финансовый результат для налогообложения показали пять отраслей. В пятерку лидеров вышли:

финансовая и страховая деятельность — 445,15 млрд грн прибыли;

промышленность — 197,09 млрд грн;

оптовая, розничная торговля и ремонт транспортных средств — 125,49 млрд грн;

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 92,95 млрд грн;

информация и телекоммуникации — 34,79 млрд грн.

Самый низкий финансовый показатель до налогообложения получили предприятия по временному размещению и организации питания — 937,5 млн грн, а отрасль образования показала отрицательный результат — 71,9 млн убытков.

Напомним, реальный ВВП Украины в 2024 году вырос на 2,9% по сравнению с 2023 годом. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.