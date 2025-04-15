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Держстат назвав найприбутковіші та найзбитковіші галузі 2024 року

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Держстат назвав найприбутковіші галузі 2024 року. / Depositphotos

У 2024 році до оподаткування прибуток великих і середніх підприємств значно збільшився і склав 1220,6 млрд грн. Це на 119,0% більше порівняно із 2023 роком. Збитки бізнесу склали 273,3 млрд грн. Частка збиткових підприємств — 22,1%, що на 0,9% більше ніж минулоріч.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України.

2024 році фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств становив 947,3 млрд грн прибутку (у 2023 році − 776,4 млрд грн). Прибуток досяг 1220,6 млрд грн, або 119,0% порівняно із 2023 роком, збитків допущено на суму 273,3 млрд грн (або 109,7%)", — йдеться у звіті Держстату.

За видами економічної діяльності найкращий фінансовий результат до оподаткування показали п’ять галузей. У п’ятірку лідерів вийшли:

  • фінансова та страхова діяльність — 445151,4 млн грн прибутку; 
  • промисловість — 197087,4 млн грн; 
  • оптова, роздрібна торгівля та ремонт транспортних засобів — 125487,6 млн грн;
  • сільське, лісове та рибне господарство — 92949,1 млн грн; 
  • інформація та телекомунікації — 34786,3 млн грн.

Найнижчий фінансовий показник до оподаткування отримали підприємства з тимчасового розміщування й організації харчування — 937,5 млн грн, а галузь освіти показала від’ємний результат — мінус 71,9 млн грн.

Фото 2 — Держстат назвав найприбутковіші та найзбитковіші галузі 2024 року

Нагадаємо, реальний ВВП України у 2024 році зріс на 2,9% порівняно із 2023 роком. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.

Автор:
Тетяна Ковальчук