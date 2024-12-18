После проверок "Нафтогазенергія" удвоила платежи в госбюджет – АРМА

Мониторинг Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) обеспечил пополнение госбюджета на 7,5 млн. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что по результатам представления отчета за ноябрь 2024 года ООО "Нафтогазенергія" задекларировало и уплатило в государственный бюджет 7,569 млн грн, что вдвое превышает предыдущие показатели в 3,75 млн грн.

Такое увеличение стало возможным благодаря усиленному контролю АРМА над эффективностью управления арестованными активами и повышению финансовых результатов хозяйственной деятельности управляющего.

"Национальное агентство постоянно осуществляет мониторинг эффективности управления арестованными активами. Этот пример демонстрирует важность такого контроля для минимизации коррупционных рисков", – отметил Игорь Чулой, директор Департамента менеджмента активов АРМА.

Другие нарушения "Нафтогазенергії"

В АРМА напоминают, что ранее во время выездной проверки были обнаружены нарушения со стороны ООО "Нафтогазенергія".

В частности, компания неправомерно включала расходы на добровольное медицинское страхование работников в расходы по договору управления на 2023-2024 годы, что привело к недоплате 481 тыс. 124,93 грн в государственный бюджет.

После рекомендации АРМА по устранению нарушения управитель признал ошибку и осуществил необходимую доплату в государственный бюджет Украины.

Напомним, в 2024 году Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро. Значительная часть этих средств принадлежала украинским должностным лицам, причастным к коррупционным преступлениям.