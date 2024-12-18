Після перевірок "Нафтогазенергія" подвоїла платежі до держбюджету – АРМА

Моніторинг Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечив поповнення держбюджету на 7, 5 млн гривен.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що за результатами подання звіту за листопад 2024 року ТОВ "Нафтогазенергія" задекларувало та сплатило до державного бюджету 7,569 млн грн, що вдвічі перевищує попередні показники у 3,75 млн грн.

Таке збільшення стало можливим завдяки посиленому контролю АРМА за ефективністю управління арештованими активами та підвищенню фінансових результатів господарської діяльності управителя.

"Національне агентство постійно здійснює моніторинг ефективності управління арештованими активами. Цей приклад демонструє важливість такого контролю для мінімізації корупційних ризиків", - зазначив Ігор Чулой, директор Департаменту менеджменту активів АРМА.

Інші порушення "Нафтогазенергії"

В АРМА нагадують, що раніше під час виїзної перевірки було виявлено порушення з боку ТОВ "Нафтогазенергія".

Зокрема компанія неправомірно включала витрати на добровільне медичне страхування працівників до витрат за договором управління на 2023-2024 роки, що призвело до недоплати 481 тис. 124,93 грн до державного бюджету.

Після рекомендації АРМА щодо виправлення порушення управитель визнав помилку і здійснив необхідну доплату до державного бюджету України.

Нагадаємо, у 2024 році Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро. Значна частина цих коштів належала українським посадовцям, причетним до корупційних злочинів.