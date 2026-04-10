Государство получило доступ к данным об азартных играх в реальном времени

PlayCity запустила государственную систему онлайн-мониторинга (ГСОМ) в тестовую эксплуатацию. В первый раз правительство получило инструмент для отслеживания работы рынка азартных игр в режиме настоящего времени.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Ранее информация о рынке поступала с опозданием – в виде отчетов за прошлые периоды, что ограничивало возможности оперативного контроля и реагирования на нарушения. Новая система обеспечивает непрерывный доступ к данным о деятельности организаторов азартных игр в формате 24/7.

ДСОМ уже работает в тестовом режиме. К системе подключены первые два организатора, продолжается интеграция других участников рынка. В дальнейшем система должна охватить всех лицензированных операторов.

Принцип работы подразумевает интеграцию внутренних систем организаторов с ГСОМ. Каждая ставка, выплата или возврат средств передается в качестве отдельной транзакции с уникальным идентификатором. Это делает невозможным изменение или дублирование данных и обеспечивает их сохранение даже в случае технических сбоев.

В то же время, система не обрабатывает персональные данные — вся информация передается в обезличенном виде.

Запуск ДСОМ изменяет подходы к регулированию рынка. Система должна обеспечить прозрачность деятельности игорного бизнеса, автоматизировать сбор данных для налогообложения и снизить риски манипуляций или сокрытия доходов.

Доступ к данным получает Государственная налоговая служба Украины. Это позволит более точно администрировать налоги, в том числе налог на доходы физических лиц, военный сбор и налог на валовой игровой доход (GGR).

Внедрение ГСОМ проходит в два этапа. Первая очередь предполагает запуск финансового ядра системы, обеспечивающего контроль основных операций - принятие ставок, выплаты выигрышей и возврат средств. Вторая очередь должна расширить функционал за счет аналитики и дополнительных инструментов для контроля игровых процессов.

Ранее правительство приняло решение, позволяющее привлечь финансирование для разработки второго этапа системы.

Запуск ДСОМ рассматривается как один из шагов по повышению прозрачности рынка азартных игр и переходу к модели управления на основе данных.

Отметим, что Государственный бюджет Украины получил за 2025 год почти 19 млрд грн от лицензий и налоговых поступлений в сфере азартных игр, а также от лицензий операторов лотерей. Кроме того, за год заблокировано более 3500 нелегальных сайтов с азартными играми.