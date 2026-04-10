Держава отримала доступ до даних про азартні ігри в реальному часі

PlayCity запустила державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ) у тестову експлуатацію. Вперше держава отримала інструмент для відстеження роботи ринку азартних ігор у режимі реального часу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Раніше інформація про ринок надходила із запізненням — у вигляді звітів за минулі періоди, що обмежувало можливості оперативного контролю та реагування на порушення. Нова система забезпечує безперервний доступ до даних про діяльність організаторів азартних ігор у форматі 24/7.

ДСОМ вже працює у тестовому режимі. До системи підключено перших двох організаторів, триває інтеграція інших учасників ринку. Надалі система має охопити всіх ліцензованих операторів.

Принцип роботи передбачає інтеграцію внутрішніх систем організаторів із ДСОМ. Кожна ставка, виплата або повернення коштів передається як окрема транзакція з унікальним ідентифікатором. Це унеможливлює зміну або дублювання даних і забезпечує їх збереження навіть у разі технічних збоїв.

Водночас система не обробляє персональні дані — вся інформація передається у знеособленому вигляді.

Запуск ДСОМ змінює підходи до регулювання ринку. Система має забезпечити прозорість діяльності грального бізнесу, автоматизувати збір даних для оподаткування та зменшити ризики маніпуляцій або приховування доходів.

Доступ до даних отримує Державна податкова служба України. Це дозволить точніше адмініструвати податки, зокрема податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та податок на валовий ігровий дохід (GGR).

Впровадження ДСОМ відбувається у два етапи. Перша черга передбачає запуск фінансового ядра системи, яке забезпечує контроль основних операцій — прийняття ставок, виплати виграшів і повернення коштів. Друга черга має розширити функціонал за рахунок аналітики та додаткових інструментів контролю ігрових процесів.

Раніше уряд ухвалив рішення, яке дозволяє залучити фінансування для розробки другого етапу системи.

Запуск ДСОМ розглядається як один із кроків до підвищення прозорості ринку азартних ігор та переходу до моделі управління на основі даних.

Зауважимо, Державний бюджет України отримав за 2025 рік майже 19 млрд грн від ліцензій та податкових надходжень у сфері азартних ігор, а також від ліцензій операторів лотерей. Крім того, за рік заблоковано понад 3500 нелегальних сайтів з азартними іграми.