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Государству вернули 150 тысяч кв. м недостроенной больницы в Киеве через суд

больница
Прокуратура возвратила 150 тыс. кв. м больницы

Киевская городская прокуратура через суд признала недействительными сделки, по которым в частную собственность коммерческих структур перешли здания недостроенной Республиканской клинической больницы в столице. В результате государству возвращено более 150 тыс. кв. м недвижимости.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, ОАО "Научно-исследовательское медицинское объединение "ДИАЛИР", где государственная доля составляет 95,6%, выступало заказчиком строительства Республиканской клинической больницы на 1000 коек по ул. Милославской в Киеве.

Однако строительство масштабного медицинского учреждения так и не было завершено.

Впоследствии во время процедуры банкротства предприятия, здания недостроенного комплекса площадью более 150 тыс. кв. м было незаконно отчуждено в пользу частных коммерческих структур по существенно заниженной стоимости.

Для защиты интересов государства Киевская городская прокуратура подала в суд иски с требованиями:

  • признать недействительными соглашения о продаже имущества;
  • упразднить государственную регистрацию права собственности коммерческих структур на эти объекты.

В июне 2026 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил первые два иска. А 12 октября 2026 г. суд полностью согласился с позицией прокуроров и удовлетворил третий иск, окончательно восстановив право государственной собственности на все 150 тыс. кв. м недвижимости.

Ранее в государственную собственность был возвращен имущественный комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат". Стоимость объекта, площадью более 26 тыс. кв. м, составляет 451 млн. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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