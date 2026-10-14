RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,08

+0,12

EUR

50,44

+0,20

Готівковий курс:

USD

45,21

45,05

EUR

50,93

50,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Державі повернули 150 тисяч кв. м недобудованої лікарні в Києві через суд

лікарня
Прокуратура повернула 150 тис. кв. м лікарні

Київська міська прокуратура через суд визнала недійсними правочини, за якими у приватну власність комерційних структур перейшли будівлі недобудованої Республіканської клінічної лікарні в столиці. У результаті державі повернуто понад 150 тис. кв. м нерухомості.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, ВАТ "Науково-дослідне медичне об'єднання „ДІАЛІР", де державна частка становить 95,6%, виступало замовником будівництва Республіканської клінічної лікарні на 1000 ліжок по вул. Милославській у Києві.

Однак зведення масштабного медичного закладу так і не було завершено.

Згодом, під час процедури банкрутства підприємства, будівлі недобудованого комплексу площею понад 150 тис. кв. м було незаконно відчужено на користь приватних комерційних структур за суттєво заниженою вартістю.

Для захисту інтересів держави Київська міська прокуратура подала до суду позови з вимогами:

  • визнати недійсними угоди про продаж майна;
  • скасувати державну реєстрацію права власності комерційних структур на ці об'єкти.

У червні 2026 року Господарський суд міста Києва задовольнив перші два позови. А 12 жовтня 2026 року суд повністю погодився з позицією прокурорів і задовольнив третій позов, остаточно відновивши право державної власності на всі 150 тис. кв. м нерухомості.

Раніше до державної власності було повернуто майновий комплекс ДП “Кам’янський спиртогорілчаний комбінат”. Вартість об'єкта, що має площу понад 26 тис. кв. м, становить 451 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності