Державі повернули 150 тисяч кв. м недобудованої лікарні в Києві через суд

Київська міська прокуратура через суд визнала недійсними правочини, за якими у приватну власність комерційних структур перейшли будівлі недобудованої Республіканської клінічної лікарні в столиці. У результаті державі повернуто понад 150 тис. кв. м нерухомості.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, ВАТ "Науково-дослідне медичне об'єднання „ДІАЛІР", де державна частка становить 95,6%, виступало замовником будівництва Республіканської клінічної лікарні на 1000 ліжок по вул. Милославській у Києві.

Однак зведення масштабного медичного закладу так і не було завершено.

Згодом, під час процедури банкрутства підприємства, будівлі недобудованого комплексу площею понад 150 тис. кв. м було незаконно відчужено на користь приватних комерційних структур за суттєво заниженою вартістю.

Для захисту інтересів держави Київська міська прокуратура подала до суду позови з вимогами:

визнати недійсними угоди про продаж майна;

скасувати державну реєстрацію права власності комерційних структур на ці об'єкти.

У червні 2026 року Господарський суд міста Києва задовольнив перші два позови. А 12 жовтня 2026 року суд повністю погодився з позицією прокурорів і задовольнив третій позов, остаточно відновивши право державної власності на всі 150 тис. кв. м нерухомості.

Раніше до державної власності було повернуто майновий комплекс ДП “Кам’янський спиртогорілчаний комбінат”. Вартість об'єкта, що має площу понад 26 тис. кв. м, становить 451 млн грн.