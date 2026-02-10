Запланована подія 2

Графики отключений света в ближайшие дни будут сложные – Шмыгаль

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Минэнерго

Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. 10 и 11 февраля в Украине ожидаются сложные графики отключений света из-за низкой температуры воздуха, несмотря на то, что днем энергосистему частично поддерживает солнечная генерация.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Справедливое распределение электроэнергии

По его словам, правительство также пересматривает список объектов критической инфраструктуры.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты. Именно они, прежде всего, будут обеспечены электроэнергией.

"Другие учреждения постепенно будут переводить на автономную работу и снабжать генераторами. Это позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей", - подчеркнул министр.

Он добавил, что на заседании также подняли вопросы справедливого распределения электроэнергии. С этой целью Шмигаль поручил Госэнергонадзора провести соответствующие проверки, чтобы обеспечить равные условия для всех потребителей.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

Автор:
Светлана Манько