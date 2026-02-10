Запланована подія 2

Графіки відключень світла найближчими днями будуть складними – Шмигаль

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Міненерго

Ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. 10 та 11 лютого в Україні очікуються складні графіки відключень світла через низьку температуру повітря, попри те, що вдень енергосистему частково підтримує сонячна генерація. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Справедливий розподіл електроенергії

За словами міністра, уряд також переглядає перелік об'єктів критичної інфраструктури.

Шмигаль підкреслив, що пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти . Саме вони передусім будуть забезпечені електроенергією.

"Інші установи поступово будуть переводити на автономну роботу та забезпечувати генераторами. Це дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів", - наголосив міністр.

Він додав, що на засіданні також порушили питання справедливого розподілу електроенергії. Із цією метою Шмигаль доручив Держенергонагляду провести відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.

Автор:
Світлана Манько