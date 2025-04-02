Греция потратит 25 миллиардов евро на оборону в течение следующих 12 лет

Греция потратит 25 миллиардов евро (27 миллиардов долларов) на оборону до 2037 года. В среду, 2 апреля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил 12-летнюю стратегию своего правительства по наращиванию военного потенциала.

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Об этом сообщает Вloomberg.

Новый план, определяющий обороноспособность Греции в среднесрочной перспективе, появился на фоне стремления стран Европы увеличить военные расходы в условиях агрессии Российской Федерации против Украины и ослабления присутствия США на континенте.

"Инвестиции в наш оборонный потенциал – это инвестиции в наш суверенитет", — заявил Мицотакис.

В отличие от многих стран ЕС, Греция дает приоритет затратам на оборону. Она исторически была одним из членов НАТО с самыми высокими затратами на оборону в доле от своего экономического производства, регулярно превышая целевой показатель альянса в 2% от ВВП даже в пике кризиса своего суверенного долга.

Во многом это связано с давним соперничеством с соседней Турцией. Обе страны поддерживают мощные способности сдерживания. За последние пять лет Греция приобрела 24 истребителя и фрегаты Rafale во Франции. Кроме того, заказала до 40 ударных истребителей F-35 в США.

Новая 12-летняя стратегия устанавливает сумму, которую правительство планирует потратить на дальнейшее наращивание оборудования и других возможностей в оборонной сфере.

"Министр обороны знает, что на весь срок программы в его распоряжении €25 млрд. Теперь ему придется расставить приоритеты и сделать выбор, который является критически важным и необходимым", — отметил премьер Греции.

Напомним, в марте 2024 года сообщалось, что Греция готовит Украине новый пакет военной помощи, но передаст его не из собственных запасов, а закупит в Чехии, после чего передаст в Украину.