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Греція витратить 25 мільярдів євро на оборону протягом наступних 12 років
Греція витратить 25 мільярдів євро (27 мільярдів доларів) на оборону до 2037 року. У середу, 2 квітня, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс представив 12-річну стратегію свого уряду щодо нарощування військового потенціалу.
Про це повідомляє Вloomberg.
Новий план, який визначить обороноздатність Греції в середньостроковій перспективі, з'явився на тлі прагнення країн Європи збільшити військові витрати в умовах агресії Російської Федерації проти України та послаблення присутності США на континенті.
"Інвестиції в наш оборонний потенціал - це інвестиції в наш суверенітет", — заявив Міцотакіс.
На відміну від багатьох країн ЄС, Греція надає пріоритет витратам на оборону. Вона історично була одним із членів НАТО з найвищими витратами на оборону в частці від свого економічного виробництва, регулярно перевищуючи цільовий показник альянсу в 2% від ВВП навіть у піки кризи свого суверенного боргу.
Багато в чому це пов'язано з давнім суперництвом із сусідньою Туреччиною. Обидві країни підтримують сильні можливості стримування. За останні п'ять років Греція придбала 24 винищувачі та фрегати Rafale у Франції. Крім того, замовила до 40 ударних винищувачів F-35 у США.
Нова 12-річна стратегія встановлює суму, яку уряд планує витратити на подальше нарощування обладнання та інших можливостей в оборонній сфері.
"Міністр оборони знає, що на весь термін програми у його розпорядженні €25 млрд. Тепер йому доведеться розставити пріоритети та зробити вибір, який є критично важливим та необхідним ", — зазначив прем'єр Греції.
Нагадаємо, у березні 2024 року повідомлялося, що Греція готує Україні новий пакет військової допомоги, але передасть його не з власних запасів, а закупить у Чехії, після чого передасть напряму в Україну.