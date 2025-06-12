Греция предложила создать сухопутный транспортный коридор от Александруполиса до Одессы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с инициативой создания нового транспортного коридора, соединяющего греческий порт Александруполис с украинской Одессой через Варну в Болгарии и Констанцу в Румынии.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я бы хотел, чтобы Одесса была на одном конце амбициозного, всеобъемлющего проекта по развитию связи, который начался бы в порту Александруполис, прошел через Варну, Констанцу и, наконец, достиг Одессы. Это проект, который может быть предложен для финансирования со стороны ЕС", — заявил Мицотакис.

По его словам, речь идет об инфраструктурном комплексе, в который войдут железнодорожные пути, линии электропередач, а также газопроводы. Такой маршрут, по оценке премьера, может стать альтернативой морскому транспорту и обеспечить Украине более быстрый канал логистического сообщения с южной Европой.

Мицотакис подчеркнул, что реализация этого проекта станет не только экономическим, но и политическим шагом. Также, по его словам, проект дал бы "четкое и ощутимое видение того, как интеграция Украины в ЕС может реально изменить жизнь украинцев".

Кроме того, глава греческого правительства заверил в готовности Греции предоставить Украине техническую и экспертную помощь в рамках ее евроинтеграционного курса.

Напомним, в августе в Береговском районе Закарпатья начал работу новый мультимодальный терминал, известный как "сухой порт". Он имеет потенциал для транспортировки грузов во все уголки мира.