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Греція запропонувала створити сухопутний транспортний коридор від Александруполіса до Одеси

Кіріакос Міцотакіс
Кіріакос Міцотакіс та Володимир Зеленський / ОП

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виступив із ініціативою створення нового транспортного коридору, який з'єднає грецький порт Александруполіс з українською Одесою через Варну в Болгарії та Констанцу в Румунії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я б хотів, щоб Одеса була на одному кінці амбітного, всеосяжного проєкту з розвитку зв'язку, який би розпочався в порту Александруполіс, пройшов через Варну, Констанцу і, нарешті, досягнув Одеси. Це проєкт, який може бути запропонований для фінансування з боку ЄС", — заявив Міцотакіс.

За його словами, йдеться про інфраструктурний комплекс, до якого увійдуть залізничні колії, лінії електропередач, а також газопроводи. Такий маршрут, за оцінкою прем’єра, може стати альтернативою морському транспорту і забезпечити Україні швидший канал логістичного сполучення з південною Європою.

Міцотакіс наголосив, що реалізація цього проєкту стане не лише економічним, а й політичним кроком. Також, за його словами, проєкт дав би "чітке і відчутне бачення того, як інтеграція України у ЄС може реально змінити життя українців".

Крім того, очільник грецького уряду запевнив у готовності Греції надати Україні технічну та експертну допомогу в рамках її євроінтеграційного курсу.

Нагадаємо, у серпні у Берегівському районі Закарпаття розпочав роботу новий мультимодальний термінал, відомий як "сухий порт". Він має потенціал для транспортування вантажів до всіх куточків світу.

Автор:
Тетяна Гойденко