Греция резко сократила перевозку российской нефти: объем упал до самого низкого уровня с 2022 года

Объем греческих танкеров, перевозящих российскую нефть, упал до самого низкого уровня с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В период с 1 по 16 ноября только три из 65 грузов российской сырой нефти были на судах, принадлежащих Греции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Shipping Telegraph.

Такие показатели являются результатом широкомасштабных нарушений рыночной политики и осторожности в преддверии критического срока применения санкций США.

Санкционное давление США

Давление на поставку сырой нефти растет после того, как 21 ноября США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний: "Роснефти" и "Лукойла", а также десятков их дочерних компаний.

Эти санкции сигнализируют о фундаментальном изменении стратегии администрации Трампа. Новая политика, предусматривающая блокировку экспорта вместо ограничения цены продажи (сохраняя при этом потоки), непосредственно подрывает основной принцип "потолка цен на нефть".

Согласно новому исследованию компании Windward, с января по июль, когда цена на российскую нефть марки Urals была ниже лимита в 60 долларов за баррель, греческие суда перевозили до 40% всей сырой нефти из России.

Однако в августе регуляторы ЕС и Великобритании снизили предельную цену на нефть на 15% - до 47,60 долларов США за баррель с сентября. Это подняло значительную часть российской сырой нефти выше границы, ограничивая отгрузки, принадлежащие Греции.

Позиция греческих компаний

Греческие судоходные компании, традиционно доминирующие в мировой танкерной торговле (их флот составляет около 20% мировой емкости), утверждают, что их деятельность полностью соответствует международному праву и что они проводят надлежащую проверку покупателей.

Недавно Европейский Союз призвал Грецию активизировать усилия по сдерживанию деятельности так называемого "теневого флота". Этот флот используется Россией для экспорта нефти в обход европейских санкций.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас подчеркнула: "Большая часть доходов России поступает от нефти, и это происходит благодаря их "теневому флоту", который "помогает России избегать санкций на экспорт нефти".

Украинский рынок горючего

Европейский рынок все еще ищет альтернативу российскому сырью. Это способствует росту цен на топливо в Украине. Однако украинские сети АЗС вряд ли будут поднимать цены на стелах накануне "Черной пятницы".

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", оптовые цены на дизельное топливо в Украине продолжили расти, хотя и несколько подешевели во второй половине недели. По состоянию на вечер пятницы 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена дизтоплива в стране выросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л.

Напомним, 24 ноябрянефть подешевела после падения примерно на 3% на прошлой неделе. Инвесторы считают, что если Украина и Россия