Греція різко скоротила перевезення російської нафти: обсяг впав до найнижчого рівня з 2022 року

Обсяг грецьких танкерів, що перевозять російську нафту, впав до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У період з 1 по 16 листопада лише три з 65 вантажів російської сирої нафти були на суднах, що належать Греції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Shipping Telegraph.

Такі показники є результатом широкомасштабних порушень ринкової політики та обережності напередодні критичного терміну застосування санкцій США.

Санкційний тиск США

Тиск на постачання сирої нафти зростає після того, як 21 листопада США запровадили санкції безпосередньо проти двох великих російських нафтових компаній: "Роснефти" та "Лукойлу", а також десятків їхніх дочірніх компаній.

Ці санкції сигналізують про фундаментальну зміну стратегії адміністрації Трампа. Нова політика, що передбачає блокування експорту замість обмеження ціни продажу (зберігаючи при цьому потоки), безпосередньо підриває основний принцип "стелі цін на нафту".

Згідно з новим дослідженням компанії Windward, з січня по липень, коли ціна на російську нафту марки Urals була нижчою за ліміт у 60 доларів за барель, грецькі судна перевозили до 40% усієї сирої нафти з Росії.

Однак у серпні регулятори ЄС та Великої Британії знизили граничну ціну на нафту на 15% — до 47,60 доларів США за барель з вересня. Це підняло значну частину російської сирої нафти вище від межі, обмежуючи відвантаження, що належать Греції.

Позиція грецьких компаній

Грецькі судноплавні компанії, які традиційно домінують у світовій танкерній торгівлі (їхній флот становить близько 20% світової місткості), стверджують, що їхня діяльність повністю відповідає міжнародному праву і що вони проводять належну перевірку покупців.

Нещодавно, Європейський Союз закликав Грецію активізувати зусилля щодо стримування діяльності так званого "тіньового флоту". Цей флот використовується Росією для експорту нафти в обхід європейських санкцій.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила: "Велика частина доходів Росії надходить від нафти, і це відбувається завдяки їхньому "тіньовому флоту", який "допомагає Росії уникати санкцій на експорт нафти".

Український ринок пального

Європейський ринок все ще шукає альтернативу російській сировині. Це сприяє зростанню цін на пальне в Україні. Проте, українські мережі АЗС навряд чи підійматимуть ціни на стелах напередодні "Чорної п'ятниці".

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" гуртові ціни на дизельне пальне в Україні продовжили рости, хоча й дещо здешевшали в другій половині тижня. Станом на вечір п'ятниці 21 листопада порівняно з 14 листопада середня гуртова ціна дизпалива в країні зросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л.

Нагадаємо, 24 листопада нафта подешевшала після падіння приблизно на 3% минулого тижня. Інвестори вважають, що якщо Україна та Росія