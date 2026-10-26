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Гривна обновила исторический минимум: официальный курс доллара достиг 45,54 грн

Доллар гривна
Доллар по 45,54 грн / Depositphotos

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 27 октября на уровне 45,54 грн – гривна второй день подряд обновляет исторический минимум.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

За сутки официальный курс доллара вырос почти на 34 копейки. В то же время, официальный курс евро на 27 октября повысился почти на 38 копеек — до 50,9527 грн.

Как изменился курс гривны в 2026 году

С начала 2026 года официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб на 7,5%. Для сравнения, за весь 2025 год понижение составило 0,8%.

Новый курсовый минимум был зафиксирован на фоне дальнейшего роста стоимости американской валюты на межбанковском рынке.

Ранее сообщалось, что в октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов.

Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.

Автор:
Ольга Опенько

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