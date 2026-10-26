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Курс валют на 26 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на пятнадцать копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на четырнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.10.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,20 грн (+15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,57 грн (+14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,51 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,94/ 45,59
|Евро
|50,38/ 51,18
|Злотый
|11,28/ 11,72
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,00/45,60
|50,20/51,20
|11,00/ 11,50
|Ощадбанк
|44,95/ 45,70
|50,30/ 51,30
|11,00/ 11,50
|ПУМБ
|44,95/ 45,70
|50,30/ 51,30
|11,00/ 11,50
|Укргазбанк
|44,95/ 45,70
|50,30/ 51,30
|11,00/ 11,50
|Райффайзен
|45,10/45,75
|50,10/51,20
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.