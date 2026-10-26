Курс валют на 26 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на пятнадцать копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.10.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 45,20 грн (+15 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,57 грн (+14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,51 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,94/ 45,59 Евро 50,38/ 51,18 Злотый 11,28/ 11,72

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,00/45,60 50,20/51,20 11,00/ 11,50 Ощадбанк 44,95/ 45,70 50,30/ 51,30 11,00/ 11,50 ПУМБ 44,95/ 45,70 50,30/ 51,30 11,00/ 11,50 Укргазбанк 44,95/ 45,70 50,30/ 51,30 11,00/ 11,50 Райффайзен 45,10/45,75 50,10/51,20

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.