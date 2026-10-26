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Гривня оновила історичний мінімум: офіційний курс долара сягнув 45,54 грн

Долар гривня
Долар по 45,54 грн / Depositphotos

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 27 жовтня на рівні 45,54 грн - гривня другий день поспіль оновлює історичний мінімум. 

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

За добу офіційний курс долара зріс майже на 34 копійки. Водночас офіційний курс євро на 27 жовтня підвищився майже на 38 копійок — до 50,9527 грн.

Як змінився курс гривні у 2026 році

Від початку 2026 року офіційний курс гривні до долара послабився на 7,5%. Для порівняння, за весь 2025 рік зниження становило 0,8%.

Новий курсовий мінімум зафіксували на тлі подальшого зростання вартості американської валюти на міжбанківському ринку.

Раніше повідомлялось, що  у жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.

Автор:
Ольга Опенько

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