Грузия выделит более $500 тысяч на закупку генераторов для Украины

Правительство Грузии приняло решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи в виде генераторов на общую сумму более 500 тысяч долларов. Распоряжение, подписанное премьер-министром Ираклием Кобахидзе, было утверждено на заседании правительства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Согласно документу, Фонд развития энергетики Грузии приобретет для дальнейшей передачи Украине разные типы генераторов на общую сумму 1,5 миллиона лари (что составляет более 500 тысяч долларов США).

В то же время, эта помощь происходит на фоне фактически приостановленных политических отношений между странами.

"Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Киеву. При этом политические отношения между странами фактически прекращены. Обострение произошло после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда руководящая партия "Грузинская мечта" заявила, что не будет вводить санкции против Москвы", - отмечает издание.

Напомним, отключения света на значительной территории Украины начались с середины октября после нескольких серий массированных атак, когда россияне запускали по критической инфраструктуре сотни дронов. Кроме масштаба российских атак, изменилась и их тактика: они сосредоточились на том, чтобы расколоть энергосистему страны на две части и обстреливали генерацию и системы передачи электроэнергии.