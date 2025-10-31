Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Готівковий курс:

USD

42,05

41,90

EUR

49,05

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Грузія виділить понад $500 тисяч на закупівлю генераторів для України

прапори
Уряд Грузії закупить генератори для України / Depositphotos

Уряд Грузії ухвалив рішення про надання Україні гуманітарної допомоги у вигляді генераторів на загальну суму понад 500 тисяч доларів. Розпорядження, підписане прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, було затверджено на  засіданні уряду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Згідно з документом, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для подальшої передачі Україні різні типи генераторів на загальну суму 1,5 мільйона ларі (що становить понад 500 тисяч доларів США).

Водночас ця допомога відбувається на тлі фактично призупинених політичних відносин між країнами.

"Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Києву. При цьому політичні відносини між країнами фактично припинені. Загострення відбулося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли керівна партія "Грузинська мрія" заявила, що не запроваджуватиме санкції проти Москви", - зазначає видання.

Нагадаємо, відключення світла на значній території України почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак, коли росіяни запускали по критичній інфраструктурі сотні дронів. Окрім масштабу російських атак змінилась і їх тактика: вони зосередились на тому, щоб розколоти енергосистему країни на дві частини та обстрілювали генерацію і системи передачі електроенергії.

Автор:
Тетяна Бесараб