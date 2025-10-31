Грузія виділить понад $500 тисяч на закупівлю генераторів для України

Уряд Грузії ухвалив рішення про надання Україні гуманітарної допомоги у вигляді генераторів на загальну суму понад 500 тисяч доларів. Розпорядження, підписане прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, було затверджено на засіданні уряду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Згідно з документом, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для подальшої передачі Україні різні типи генераторів на загальну суму 1,5 мільйона ларі (що становить понад 500 тисяч доларів США).

Водночас ця допомога відбувається на тлі фактично призупинених політичних відносин між країнами.

"Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Києву. При цьому політичні відносини між країнами фактично припинені. Загострення відбулося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли керівна партія "Грузинська мрія" заявила, що не запроваджуватиме санкції проти Москви", - зазначає видання.

Нагадаємо, відключення світла на значній території України почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак, коли росіяни запускали по критичній інфраструктурі сотні дронів. Окрім масштабу російських атак змінилась і їх тактика: вони зосередились на тому, щоб розколоти енергосистему країни на дві частини та обстрілювали генерацію і системи передачі електроенергії.