Грузия запретила гражданам РФ и Белоруссии вывозить из страны легковые автомобили

Власти Грузии запретили гражданам России и Беларуси вывозить из страны легковые автомобили и спецтехнику. Запрет вступил в силу 15 мая.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил BM.GE со ссылкой на Агентство сервисных услуг МВД Грузии.

Отмечается, что до сих пор процедуры реэкспорта автомобилей в Россию и Беларусь уже были запрещены, хотя для граждан этих стран не было ограничений для реэкспортирования в другие страны из Грузии.

"Реэкспорт или экспорт в Россию и Беларусь и раньше не производился. Но теперь, начиная с 15 мая, граждане России и Беларуси, даже если они имеют регистрацию в Грузии, не могут заниматься реэкспортом вообще — ни в эти страны, ни в какие-либо другие", — подчеркнули в грузинском Агентстве сервисных услуг МВД.

Обход международных санкций

Как пишет издание, ряд источников из РФ связывает усиление грузинского регулирования с журналистским расследованием, обнародованным несколько месяцев назад.

В частности, там утверждалось, что "грузинские границы – это "зеленый коридор" для обхода международных санкций, особенно в автомобильной сфере. По словам журналистов, автомобили все еще въезжают в Российскую Федерацию через Грузию, несмотря на ограничения".

Повлияет ли новое регулирование на автомобильный рынок Грузии

Глава Ассоциации импортеров автомобилей Грузии Александр Нонядзе заявил, что новые ограничения ничего не меняют для грузинских автодилеров. По его словам, это нововведение активизирует автодилеров из Казахстана и Кыргызстана, что еще больше усложнит и без того "сложную конкуренцию".

Однако он приветствовал новые ограничения против РФ, но отметил, что общий объем реэкспорта автомобилей из Грузии составляет менее 3% российского рынка. По его мнению, это не является эффективной борьбой с обходом санкций.

Напомним, 20 мая Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 танкеров "теневого флота".