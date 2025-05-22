Грузія заборонила громадянам РФ та Білорусі вивозити з країни легкові автомобілі

Влада Грузії заборонила громадянам Росії та Білорусі вивозити з країни легкові автомобілі та спецтехніку. Заборона набула чинності 15 травня.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив BM.GE з посиланням на Агентство сервісних послуг МВС Грузії.

Зауважується, що досі процедури реекспорту авто до Росії та Білорусі вже були заборонені, хоча громадянам цих країн не було обмежено реекспортувати автомобілі до інших країн з Грузії.

"Реекспорт чи експорт у Росію та Білорусь і раніше не здійснювався. Але тепер, починаючи з 15 травня, громадяни Росії та Білорусі, навіть якщо вони мають реєстрацію в Грузії, не можуть займатися реекспортом взагалі – ні в ці країни, ні в якісь інші", – наголосили у грузинському Агентстві сервісних послуг МВС.

Обхід міжнародних санкцій

Як пише видання, низка джерел із РФ пов'язує посилення грузинського регулювання з журналістським розслідуванням, оприлюдненим кілька місяців тому.

Зокрема там стверджувалося, що "грузинські кордони – це "зелений коридор" для обходу міжнародних санкцій, особливо в автомобільній сфері. За словами журналістів, автомобілі все ще в'їжджають до Російської Федерації через Грузію, попри обмеження.

Чи вплине нове регулювання на автомобільний ринок Грузії

Голова Асоціації імпортерів автомобілів Грузії Олександр Нонядзе заявив, що нові обмеження нічого не змінюють для грузинських автодилерів. За його словами, це нововведення активізує автодилерів з Казахстану та Киргизстану, що ще більше ускладнить і без того "складну конкуренцію".

Проте він привітав нові обмеження проти РФ, але зазначив, що загальний обсяг реекспорту автомобілів з Грузії становить менше 3% російського ринку. На його думку, це не є ефективною боротьбою з обходом санкцій.

Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 танкерів "тіньового флоту".